https://1prime.ru/20240317/846403900.html

Киев признал причастность к атаке на НПЗ на Кубани, сообщили СМИ

Киев признал причастность к атаке на НПЗ на Кубани, сообщили СМИ - 17.03.2024, ПРАЙМ

Киев признал причастность к атаке на НПЗ на Кубани, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины (СБУ) имеет отношение к попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, сообщил... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T13:15+0300

2024-03-17T13:15+0300

2024-03-17T13:16+0300

энергетика

нпз

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a7fbc7f36f49f06870eb559dc78c091.jpg

МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) имеет отношение к попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Ранее в оперативном штабе Краснодарского края заявили, что несколько БПЛА пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет. "За ночной дроновой атакой на Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России стоит Служба безопасности Украины… Такие атаки направлены на подрыв экономического потенциала России", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте украинского телеканала.

https://1prime.ru/20240314/vooruzheniya-846312016.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нпз