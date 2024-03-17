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Киев признал причастность к атаке на НПЗ на Кубани, сообщили СМИ
Киев признал причастность к атаке на НПЗ на Кубани, сообщили СМИ - 17.03.2024, ПРАЙМ
Киев признал причастность к атаке на НПЗ на Кубани, сообщили СМИ
Служба безопасности Украины (СБУ) имеет отношение к попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, сообщил... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T13:15+0300
2024-03-17T13:15+0300
2024-03-17T13:16+0300
энергетика
нпз
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) имеет отношение к попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Ранее в оперативном штабе Краснодарского края заявили, что несколько БПЛА пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет. "За ночной дроновой атакой на Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России стоит Служба безопасности Украины… Такие атаки направлены на подрыв экономического потенциала России", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте украинского телеканала.
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нпз
Киев признал причастность к атаке на НПЗ на Кубани, сообщили СМИ
"Общественное": Киев признал ответственность за попытку атаки НПЗ в Славянске-на-Кубани
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) имеет отношение к попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Ранее в оперативном штабе Краснодарского края заявили, что несколько БПЛА пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет.
Названо новое ударное оружие, которое скоро "удивит" ВСУ
"За ночной дроновой атакой на Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России стоит Служба безопасности Украины… Такие атаки направлены на подрыв экономического потенциала России", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте украинского телеканала.