Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев признал причастность к атаке на НПЗ на Кубани, сообщили СМИ - 17.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240317/846403900.html
Киев признал причастность к атаке на НПЗ на Кубани, сообщили СМИ
Киев признал причастность к атаке на НПЗ на Кубани, сообщили СМИ - 17.03.2024, ПРАЙМ
Киев признал причастность к атаке на НПЗ на Кубани, сообщили СМИ
Служба безопасности Украины (СБУ) имеет отношение к попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, сообщил... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T13:15+0300
2024-03-17T13:16+0300
энергетика
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a7fbc7f36f49f06870eb559dc78c091.jpg
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) имеет отношение к попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Ранее в оперативном штабе Краснодарского края заявили, что несколько БПЛА пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет. "За ночной дроновой атакой на Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России стоит Служба безопасности Украины… Такие атаки направлены на подрыв экономического потенциала России", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте украинского телеканала.
https://1prime.ru/20240314/vooruzheniya-846312016.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a76af5e074076bfa4af4f03039aacd52.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нпз
Энергетика, НПЗ
13:15 17.03.2024 (обновлено: 13:16 17.03.2024)
 
Киев признал причастность к атаке на НПЗ на Кубани, сообщили СМИ

"Общественное": Киев признал ответственность за попытку атаки НПЗ в Славянске-на-Кубани

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) имеет отношение к попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Ранее в оперативном штабе Краснодарского края заявили, что несколько БПЛА пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет.
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Названо новое ударное оружие, которое скоро "удивит" ВСУ
14 марта, 16:01
"За ночной дроновой атакой на Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России стоит Служба безопасности Украины… Такие атаки направлены на подрыв экономического потенциала России", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте украинского телеканала.
 
ЭнергетикаНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала