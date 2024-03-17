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Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за слов о "румынском золоте" - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за слов о "румынском золоте"
Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за слов о "румынском золоте" - 17.03.2024, ПРАЙМ
Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за слов о "румынском золоте"
Посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии и выразили недовольство рассмотрением российской стороной проблемы "румынского золота", вывезенного... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T13:40+0300
2024-03-17T13:40+0300
политика
румыния
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КИШИНЕВ, 17 мар - ПРАЙМ. Посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии и выразили недовольство рассмотрением российской стороной проблемы "румынского золота", вывезенного в 1916-1917 годах, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел. "По просьбе министра иностранных дел Луминицы Одобеску посол Российской Федерации в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван утром 17 марта 2024 года в штаб-квартиру МИД в связи с рядом недавних заявлений российской стороны. Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны искаженным, усеченным и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении посольства Российской Федерации, важных тем, имеющих двустороннюю значимость, берущих свое начало в историческом прошлом", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД. В том числе, речь идет об обращении посольства РФ к "горячим румынским головам", в котором дипломаты призывают Бухарест отказаться от мечты вернуть "румынское золото". Ранее депутаты Европарламента в своей резолюции потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", включая золотой запас и культурные ценности, переданные румынскими властями на хранение в 1916-1917 годах. Власти Румынии вывезли в годы Первой мировой войны в Россию ценности, включая золотой запас (по данным румынской стороны, 91,5 тонны чистого золота), предметы культуры, архивы. Часть ценностей была возвращена Румынии в 1935 и 1956 годах. В 2003 году Россия и Румыния создали совместную комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота. -0-
https://1prime.ru/20240315/gold-846331982.html
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румыния
Политика, РУМЫНИЯ
13:40 17.03.2024
 
Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за слов о "румынском золоте"

Посла России в Бухаресте Кузьмина вызвали в МИД Румынии из-за слов о "румынском золоте"

© CC BY 2.0 / Aleksander DragnesЗдание румынского парламента, Бухарест
Здание румынского парламента, Бухарест - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© CC BY 2.0 / Aleksander Dragnes
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КИШИНЕВ, 17 мар - ПРАЙМ. Посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии и выразили недовольство рассмотрением российской стороной проблемы "румынского золота", вывезенного в 1916-1917 годах, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.
"По просьбе министра иностранных дел Луминицы Одобеску посол Российской Федерации в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван утром 17 марта 2024 года в штаб-квартиру МИД в связи с рядом недавних заявлений российской стороны. Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны искаженным, усеченным и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении посольства Российской Федерации, важных тем, имеющих двустороннюю значимость, берущих свое начало в историческом прошлом", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
В том числе, речь идет об обращении посольства РФ к "горячим румынским головам", в котором дипломаты призывают Бухарест отказаться от мечты вернуть "румынское золото".
Ранее депутаты Европарламента в своей резолюции потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", включая золотой запас и культурные ценности, переданные румынскими властями на хранение в 1916-1917 годах.
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Румыния хочет навесить на Россию фантомные долги, заявила Захарова
15 марта, 09:31
Власти Румынии вывезли в годы Первой мировой войны в Россию ценности, включая золотой запас (по данным румынской стороны, 91,5 тонны чистого золота), предметы культуры, архивы. Часть ценностей была возвращена Румынии в 1935 и 1956 годах. В 2003 году Россия и Румыния создали совместную комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота. -0-
 
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