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Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за слов о "румынском золоте"

Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за слов о "румынском золоте" - 17.03.2024, ПРАЙМ

Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за слов о "румынском золоте"

Посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии и выразили недовольство рассмотрением российской стороной проблемы "румынского золота", вывезенного... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T13:40+0300

2024-03-17T13:40+0300

2024-03-17T13:40+0300

политика

румыния

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КИШИНЕВ, 17 мар - ПРАЙМ. Посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии и выразили недовольство рассмотрением российской стороной проблемы "румынского золота", вывезенного в 1916-1917 годах, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел. "По просьбе министра иностранных дел Луминицы Одобеску посол Российской Федерации в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван утром 17 марта 2024 года в штаб-квартиру МИД в связи с рядом недавних заявлений российской стороны. Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны искаженным, усеченным и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении посольства Российской Федерации, важных тем, имеющих двустороннюю значимость, берущих свое начало в историческом прошлом", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД. В том числе, речь идет об обращении посольства РФ к "горячим румынским головам", в котором дипломаты призывают Бухарест отказаться от мечты вернуть "румынское золото". Ранее депутаты Европарламента в своей резолюции потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", включая золотой запас и культурные ценности, переданные румынскими властями на хранение в 1916-1917 годах. Власти Румынии вывезли в годы Первой мировой войны в Россию ценности, включая золотой запас (по данным румынской стороны, 91,5 тонны чистого золота), предметы культуры, архивы. Часть ценностей была возвращена Румынии в 1935 и 1956 годах. В 2003 году Россия и Румыния создали совместную комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота. -0-

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румыния