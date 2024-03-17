https://1prime.ru/20240317/846405545.html

Макрон предупредил Шольца о "сенсационном заявлении" по Украине, пишут СМИ

Макрон предупредил Шольца о "сенсационном заявлении" по Украине, пишут СМИ - 17.03.2024, ПРАЙМ

Макрон предупредил Шольца о "сенсационном заявлении" по Украине, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон заранее сообщил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о своем намерении объявить о возможности отправки войск стран Запада на Украину,... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T14:09+0300

2024-03-17T14:09+0300

2024-03-17T14:22+0300

политика

эммануэль макрон

олаф шольц

украина

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заранее сообщил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о своем намерении объявить о возможности отправки войск стран Запада на Украину, сообщает британская газета Telegraph. По данным издания, Макрон тщательно "спланировал сенсационное заявление" . "Макрон за два дня предупредил Шольца о своих намерениях (объявить о возможности отправки войск НАТО — ред.)... Это не помешало рассерженному канцлеру притвориться удивленным, и он сразу же в Париже исключил возможность введения войск", — пишет Telegraph со ссылкой на источники в Елисейском дворце. В феврале Париж подписал с Киевом двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет, которое, в том числе, подразумевает выделение Киеву 3 миллиардов евро военной помощи в 2024 году. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240317/846395688.html

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эммануэль макрон, олаф шольц, украина