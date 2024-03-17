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Явка на президентских выборах в России превысила 66 процентов

Явка на президентских выборах в России превысила 66 процентов - 17.03.2024, ПРАЙМ

Явка на президентских выборах в России превысила 66 процентов

Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране на 14:00 мск составляет 66,08%, следует из данных, представленных в воскресенье на сайте ЦИК РФ. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T14:20+0300

2024-03-17T14:20+0300

2024-03-17T14:20+0300

выборы президента россии

голосование

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране на 14:00 мск составляет 66,08%, следует из данных, представленных в воскресенье на сайте ЦИК РФ. ПРИАМУРЬЕ, ЯКУТИЯ И ЗАБАЙКАЛЬЕУчастки для голосования уже закрылись в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае.Явка в Амурской области на 18 часов местного времени (12.00 мск) - 69,5%. Проголосовали 414 309 избирателей области.Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, в целом, выборы в регионе прошли спокойно. За легитимностью голосования следили около 2000 наблюдателей."Это делает избирательный процесс прозрачным, легитимным и защищенным от любых попыток вмешательства", — отметил Орлов.Активность избирателей на выборах президента Российской Федерации на территории Республики Саха (Якутия) по состоянию на 15.00 (09.00) 17 марта составила 65,57 % от общего числа избирателей. Жалоб и обращений о нарушении избирательного законодательства не зафиксировано, отметили в центризбиркоме республики.В Забайкалье явка избирателей на 18.00 (12.00 мск) составила 62,56%.ХМАООбщая явка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре составила 80,25%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, явка на выборах президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 13.00 воскресенья составила 80,25%.ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬОбщая явка в Еврейской автономной области, где участки уже закрылись, на 13.00 мск составила 88,66%, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, явка на выборах президента РФ в Еврейской автономной области на 13.00 воскресенья составила 88,66%.КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬВ Костромской области явка на 13.00 мск превысила 58%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск составила 58,07%.КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка в воскресенье в Курганской области по данным на 15.00 (13.00 мск) составила 71,02%, сообщила областная избирательная комиссия."Сегодня, 17 марта, по данным на 15.00 (13.00), явка на выборах президента России в Курганской области составила 71,02%. Проголосовали более 452 тысяч избирателей", - говорится в сообщении.Наибольшая явка зафиксирована в Альменевском (83,72%), Далматовском (82,90%), Варгашинском (82,57%), Частоозерском (82,18%) муниципальных округах, уточняется в сообщении.Явка, по данным Западной территориальной избирательной комиссии города Кургана, составила 68,42%, по данным Восточной территориальной избирательной комиссии города Кургана – 65,21%, в Шадринске проголосовали 65,83% избирателей, добавляется в сообщении.В Курганской области в выборах президента РФ в 2018 году приняли участие 434 836 граждан – 61,74%. Выборы тогда проходили в один день.ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка в Челябинской области в воскресенье по данным на 15.00 (13.00 мск) составила 69,31%, сообщила областная избирательная комиссия."На 15.00 (13.00 мск) 17 марта в Челябинской области проголосовали 1 780 015 избирателей, что составило 69,31% с учетом ДЭГ", - говорится в сообщении.Избирательные участки в регионе работают 17 марта до 20.00 (18.00 мск), напоминает облизбирком.В Челябинской области за первые два дня голосования явка составила 1 521 746 избирателей - это 59,28% с учетом ДЭГ, поясняла комиссия.КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬОбщая явка в Калининградской области на 13.00 мск превысила 55%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск составила 55,33%.КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙЯвка в Краснодарском крае на 12.00 воскресенья составила 73,6%, сообщили в избирательной комиссии региона."Сведения на 12:00 17 марта 2024 года. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю - 73,6%", — говорится в сообщении.КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬОбщая явка в Калужской области на 13.00 мск превысила 50%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск составила 50,48%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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LIVE: ЦИК проводит брифинги по президентским выборам 2024 года LIVE: ЦИК проводит брифинги по президентским выборам 2024 года 2024-03-17T14:20+0300 true PT1S

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