https://1prime.ru/20240317/846407797.html

Зюганов проголосовал на выборах президента России

Зюганов проголосовал на выборах президента России - 17.03.2024, ПРАЙМ

Зюганов проголосовал на выборах президента России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов принял участие в голосовании на выборах президента России, сообщил корреспондент РИА Новости. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T15:19+0300

2024-03-17T15:19+0300

2024-03-17T15:19+0300

выборы президента россии

геннадий зюганов

кпрф

голосование

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов принял участие в голосовании на выборах президента России, сообщил корреспондент РИА Новости. Зюганов проголосовал на избирательном участке № 143, расположенном в школе № 1574 по адресу 2-я Тверская-Ямская улица. "На мой взгляд, эти выборы имеют историческое значение... патриотическая консолидация — вопрос нашего выживания", — заявил он журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240317/846396166.html

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геннадий зюганов, кпрф, голосование