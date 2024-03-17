https://1prime.ru/20240317/846407797.html
Зюганов проголосовал на выборах президента России
Зюганов проголосовал на выборах президента России - 17.03.2024, ПРАЙМ
Зюганов проголосовал на выборах президента России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов принял участие в голосовании на выборах президента России, сообщил корреспондент РИА Новости. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T15:19+0300
2024-03-17T15:19+0300
2024-03-17T15:19+0300
выборы президента россии
геннадий зюганов
кпрф
голосование
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов принял участие в голосовании на выборах президента России, сообщил корреспондент РИА Новости. Зюганов проголосовал на избирательном участке № 143, расположенном в школе № 1574 по адресу 2-я Тверская-Ямская улица. "На мой взгляд, эти выборы имеют историческое значение... патриотическая консолидация — вопрос нашего выживания", — заявил он журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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геннадий зюганов, кпрф, голосование
Выборы президента России, Геннадий Зюганов, КПРФ, голосование
Зюганов проголосовал на выборах президента России
Лидер КПРФ Зюганов проголосовал на выборах президента России в Москве
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов принял участие в голосовании на выборах президента России, сообщил корреспондент РИА Новости.
Зюганов проголосовал на избирательном участке № 143, расположенном в школе № 1574 по адресу 2-я Тверская-Ямская улица.
"На мой взгляд, эти выборы имеют историческое значение... патриотическая консолидация — вопрос нашего выживания", — заявил он журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Харитонов проголосовал на выборах президента России
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.