https://1prime.ru/20240317/846408276.html

Макрон кличет беду на Францию, заявили в Госдуме

Макрон кличет беду на Францию, заявили в Госдуме - 17.03.2024, ПРАЙМ

Макрон кличет беду на Францию, заявили в Госдуме

Президент Франции Эммануэль Макрон своми воинствующими и агрессивными заявлениями в отношении России играет на нервах французов и тем самым кличет беду на свою... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T15:36+0300

2024-03-17T15:36+0300

2024-03-17T15:36+0300

политика

франция

эммануэль макрон

https://cdnn.1prime.ru/img/83821/37/838213754_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_9b3ba195c0945ec13afc2114c482f6a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон своми воинствующими и агрессивными заявлениями в отношении России играет на нервах французов и тем самым кличет беду на свою страну, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее Макрон в интервью изданию Parisien заявил, что возможно в определенный момент, хотя он этого не желает и не будет инициировать, потребуется начать военную операцию на Украине для противостояния российским войскам. "Президент Франции своими неадекватными воинствующими и агрессивными заявлениями играет на нервах простых граждан, тем самым консолидируя против себя все общество и клича на Францию беду. Терпение французского народа не безгранично и однажды ему не удастся сбежать, снова спрятавшись за спины силовиков", — пояснил Шеремет РИА Новости. Он также отметил, что у Макрона, оказавшись лицом к лицу с французским народом, быстро сойдет воинственная спесь и исчезнет амбициозная манерность. Шеремет добавил, что Макрону придется ответить за свои действия по полной, а также рассказать французам, как из-за его игр в Наполеона упал их социально-экономический уровень жизни.

https://1prime.ru/20240317/846405545.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, эммануэль макрон