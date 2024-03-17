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Макрон кличет беду на Францию, заявили в Госдуме
Макрон кличет беду на Францию, заявили в Госдуме - 17.03.2024, ПРАЙМ
Макрон кличет беду на Францию, заявили в Госдуме
Президент Франции Эммануэль Макрон своми воинствующими и агрессивными заявлениями в отношении России играет на нервах французов и тем самым кличет беду на свою... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T15:36+0300
2024-03-17T15:36+0300
2024-03-17T15:36+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон своми воинствующими и агрессивными заявлениями в отношении России играет на нервах французов и тем самым кличет беду на свою страну, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее Макрон в интервью изданию Parisien заявил, что возможно в определенный момент, хотя он этого не желает и не будет инициировать, потребуется начать военную операцию на Украине для противостояния российским войскам. "Президент Франции своими неадекватными воинствующими и агрессивными заявлениями играет на нервах простых граждан, тем самым консолидируя против себя все общество и клича на Францию беду. Терпение французского народа не безгранично и однажды ему не удастся сбежать, снова спрятавшись за спины силовиков", — пояснил Шеремет РИА Новости. Он также отметил, что у Макрона, оказавшись лицом к лицу с французским народом, быстро сойдет воинственная спесь и исчезнет амбициозная манерность. Шеремет добавил, что Макрону придется ответить за свои действия по полной, а также рассказать французам, как из-за его игр в Наполеона упал их социально-экономический уровень жизни.
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франция, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
Макрон кличет беду на Францию, заявили в Госдуме
Шеремет заявил, что Макрон своими заявлениями кличет беду на Францию
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон своми воинствующими и агрессивными заявлениями в отношении России играет на нервах французов и тем самым кличет беду на свою страну, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее Макрон в интервью изданию Parisien заявил, что возможно в определенный момент, хотя он этого не желает и не будет инициировать, потребуется начать военную операцию на Украине для противостояния российским войскам.
"Президент Франции своими неадекватными воинствующими и агрессивными заявлениями играет на нервах простых граждан, тем самым консолидируя против себя все общество и клича на Францию беду. Терпение французского народа не безгранично и однажды ему не удастся сбежать, снова спрятавшись за спины силовиков", — пояснил Шеремет РИА Новости.
Он также отметил, что у Макрона, оказавшись лицом к лицу с французским народом, быстро сойдет воинственная спесь и исчезнет амбициозная манерность.
Макрон предупредил Шольца о "сенсационном заявлении" по Украине, пишут СМИ
Шеремет добавил, что Макрону придется ответить за свои действия по полной, а также рассказать французам, как из-за его игр в Наполеона упал их социально-экономический уровень жизни.