https://1prime.ru/20240317/846409090.html

Памфилова оценила реакцию недружественных стран на выборы в России

Памфилова оценила реакцию недружественных стран на выборы в России - 17.03.2024, ПРАЙМ

Памфилова оценила реакцию недружественных стран на выборы в России

Руководство недружественных государств вводит санкции против организаторов выборов в РФ, а также поощряют тех, кто организует теракты в приграничных регионах... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T16:03+0300

2024-03-17T16:03+0300

2024-03-17T16:03+0300

выборы президента россии

элла памфилова

санкции против рф

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Руководство недружественных государств вводит санкции против организаторов выборов в РФ, а также поощряют тех, кто организует теракты в приграничных регионах России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. "Вообще же парадокс и оксюморон: вводить бесконечные санкции против тех, кто организует самый демократичный процесс, который может быть посредством выборов. Кто такие члены комиссии? У нас что, в руках оружие? У нас ручка, перо и блокнот. И в то же время они поощряют тех, кто содействует и с оружием в руках планирует и проводит теракты, убивая мирных жителей в приграничных регионах. Вот весь цинизм нынешней ситуации", — сказала она в информцентре ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240317/846391169.html

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элла памфилова, санкции против рф