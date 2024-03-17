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Памфилова оценила реакцию недружественных стран на выборы в России - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Памфилова оценила реакцию недружественных стран на выборы в России
Памфилова оценила реакцию недружественных стран на выборы в России - 17.03.2024, ПРАЙМ
Памфилова оценила реакцию недружественных стран на выборы в России
Руководство недружественных государств вводит санкции против организаторов выборов в РФ, а также поощряют тех, кто организует теракты в приграничных регионах... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T16:03+0300
2024-03-17T16:03+0300
выборы президента россии
элла памфилова
санкции против рф
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Руководство недружественных государств вводит санкции против организаторов выборов в РФ, а также поощряют тех, кто организует теракты в приграничных регионах России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. "Вообще же парадокс и оксюморон: вводить бесконечные санкции против тех, кто организует самый демократичный процесс, который может быть посредством выборов. Кто такие члены комиссии? У нас что, в руках оружие? У нас ручка, перо и блокнот. И в то же время они поощряют тех, кто содействует и с оружием в руках планирует и проводит теракты, убивая мирных жителей в приграничных регионах. Вот весь цинизм нынешней ситуации", — сказала она в информцентре ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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элла памфилова, санкции против рф
Выборы президента России, Элла Памфилова, санкции против РФ
16:03 17.03.2024
 
Памфилова оценила реакцию недружественных стран на выборы в России

Памфилова: недружественные страны вводят санкции и поощряют теракты в ходе выборов в РФ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭлла Панфилова
Элла Панфилова - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Руководство недружественных государств вводит санкции против организаторов выборов в РФ, а также поощряют тех, кто организует теракты в приграничных регионах России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Вообще же парадокс и оксюморон: вводить бесконечные санкции против тех, кто организует самый демократичный процесс, который может быть посредством выборов. Кто такие члены комиссии? У нас что, в руках оружие? У нас ручка, перо и блокнот. И в то же время они поощряют тех, кто содействует и с оружием в руках планирует и проводит теракты, убивая мирных жителей в приграничных регионах. Вот весь цинизм нынешней ситуации", — сказала она в информцентре ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Вид на Московский Кремль и гостиницу Four Seasons Moscow - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Наблюдатель на выборах из Франции сравнил Москву с Парижем в былые годы
06:51
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента РоссииЭлла Памфиловасанкции против РФ
 
 
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