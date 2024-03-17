https://1prime.ru/20240317/846410103.html

В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина

В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина - 17.03.2024, ПРАЙМ

В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина

В городе Бердянск Запорожской области было предотвращено покушение на доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщил РИА... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T16:30+0300

2024-03-17T16:30+0300

2024-03-17T16:30+0300

выборы президента россии

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – ПРАЙМ. В городе Бердянск Запорожской области было предотвращено покушение на доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, украинские спецслужбы готовили теракт, но реализовать его не смогли. "Их преступные планы были сорваны профессиональными действиями сотрудников российских спецслужб", — заявил Рогов агентству и добавил, что всех причастных к подготовке теракта разыскивают.

https://1prime.ru/20240316/846384317.html

запорожская область

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запорожская область, владимир рогов