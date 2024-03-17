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В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина - 17.03.2024, ПРАЙМ
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В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина
В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина - 17.03.2024, ПРАЙМ
В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина
В городе Бердянск Запорожской области было предотвращено покушение на доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщил РИА... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T16:30+0300
2024-03-17T16:30+0300
выборы президента россии
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – ПРАЙМ. В городе Бердянск Запорожской области было предотвращено покушение на доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, украинские спецслужбы готовили теракт, но реализовать его не смогли. "Их преступные планы были сорваны профессиональными действиями сотрудников российских спецслужб", — заявил Рогов агентству и добавил, что всех причастных к подготовке теракта разыскивают.
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запорожская область, владимир рогов
Выборы президента России, Запорожская область, Владимир Рогов
16:30 17.03.2024
 
В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина

Рогов: спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – ПРАЙМ. В городе Бердянск Запорожской области было предотвращено покушение на доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, украинские спецслужбы готовили теракт, но реализовать его не смогли.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
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"Их преступные планы были сорваны профессиональными действиями сотрудников российских спецслужб", — заявил Рогов агентству и добавил, что всех причастных к подготовке теракта разыскивают.
 
Выборы президента РоссииЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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