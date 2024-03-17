https://1prime.ru/20240317/846410591.html
Более двух миллионов россиян стали победителями розыгрышей "Миллион призов"
Более двух миллионов россиян стали победителями розыгрышей "Миллион призов" - 17.03.2024, ПРАЙМ
Более двух миллионов россиян стали победителями розыгрышей "Миллион призов"
Более 2,2 миллиона стали обладателями призов после двух розыгрышей "Миллион призов", состоявшихся 16 и 17 марта. Об этом сообщается на сайте мэра и... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T16:49+0300
2024-03-17T16:49+0300
2024-03-17T16:49+0300
выборы президента россии
москва
голосование
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Более 2,2 миллиона стали обладателями призов после двух розыгрышей "Миллион призов", состоявшихся 16 и 17 марта. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Розыгрыши призов среди москвичей, которые проголосовали в онлайн-формате на выборах президента РФ, проходят 16, 17 и 18 марта. "Всего за два дня победителями стали 2 266 347 человек. Полученные призовые баллы можно обменять на скидки в магазины, рестораны и кафе, билеты в музеи и театры или перевести на благотворительные цели", — сказано в сообщении на портале mos.ru. Отмечается, что победители получат сообщение о призе после 12.00. Активировать уникальный код нужно до 30 апреля включительно на сайте программы. Жители столицы могут голосовать онлайн и на участках. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08.00 до 20.00, здесь также есть возможность выразить мнение с помощью терминала электронного голосования. Отдать свой голос онлайн на mos.ru можно в те же даты круглосуточно с 08.00 15 марта до 20.00 17 марта. Выбравшие электронный вправе поучаствовать в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" и получить дополнительные баллы или умную колонку. Предусмотрены гарантированные награды для тех, кто впервые голосует онлайн, но не победил в основных розыгрышах, а также для избирателей не старше 25 лет и в возрасте от 60 лет. Семейные пары и родители несовершеннолетних детей смогут выиграть до 100 тысяч призовых баллов или билет на нескольких человек в парк развлечений. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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москва, голосование
Выборы президента России, МОСКВА, голосование
Более двух миллионов россиян стали победителями розыгрышей "Миллион призов"
Mos.ru: более 2,2 миллиона человек стали победителями двух розыгрышей "Миллион призов"
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Более 2,2 миллиона стали обладателями призов после двух розыгрышей "Миллион призов", состоявшихся 16 и 17 марта. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Розыгрыши призов среди москвичей, которые проголосовали в онлайн-формате на выборах президента РФ, проходят 16, 17 и 18 марта.
"Всего за два дня победителями стали 2 266 347 человек. Полученные призовые баллы можно обменять на скидки в магазины, рестораны и кафе, билеты в музеи и театры или перевести на благотворительные цели", — сказано в сообщении на портале mos.ru.
Отмечается, что победители получат сообщение о призе после 12.00. Активировать уникальный код нужно до 30 апреля включительно на сайте программы.
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Жители столицы могут голосовать онлайн и на участках. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08.00 до 20.00, здесь также есть возможность выразить мнение с помощью терминала электронного голосования. Отдать свой голос онлайн на mos.ru можно в те же даты круглосуточно с 08.00 15 марта до 20.00 17 марта.
Выбравшие электронный вправе поучаствовать в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" и получить дополнительные баллы или умную колонку. Предусмотрены гарантированные награды для тех, кто впервые голосует онлайн, но не победил в основных розыгрышах, а также для избирателей не старше 25 лет и в возрасте от 60 лет. Семейные пары и родители несовершеннолетних детей смогут выиграть до 100 тысяч призовых баллов или билет на нескольких человек в парк развлечений.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.