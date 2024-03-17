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Запад попирает свои же демократические принципы, заявила Москалькова
Запад попирает свои же демократические принципы, заявила Москалькова - 17.03.2024, ПРАЙМ
Запад попирает свои же демократические принципы, заявила Москалькова
Запад попирает свои же демократические принципы, которые всегда ставил во главу угла, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T17:02+0300
2024-03-17T17:02+0300
2024-03-17T17:03+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Запад попирает свои же демократические принципы, которые всегда ставил во главу угла, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Поразительно, что коллективный Запад, который во главу угла всегда ставил демократические принципы и принцип верховенства права, сегодня фактически попирает их. Что может быть более демократичным, чем участие человека в избирательном процессе, дать возможность избирать и быть избранным?" — сказала она журналистам. По словам Москальковой, мешающие выборам "мелкопакостники" только сплотили россиян."Действительно, эти мелкопакостники только сплотили наших людей в уверенности в том, что они хотят прийти на выборы, участвовать в выборах своего, российского президента", — отметила она.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://1prime.ru/20240317/846409090.html
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запад, голосование
Выборы президента России, ЗАПАД, голосование
Запад попирает свои же демократические принципы, заявила Москалькова
Москалькова: Запад попирает демократические принципы, которые ставил во главу угла
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Запад попирает свои же демократические принципы, которые всегда ставил во главу угла, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Поразительно, что коллективный Запад, который во главу угла всегда ставил демократические принципы и принцип верховенства права, сегодня фактически попирает их. Что может быть более демократичным, чем участие человека в избирательном процессе, дать возможность избирать и быть избранным?" — сказала она журналистам.
По словам Москальковой, мешающие выборам "мелкопакостники" только сплотили россиян.
"Действительно, эти мелкопакостники только сплотили наших людей в уверенности в том, что они хотят прийти на выборы, участвовать в выборах своего, российского президента", — отметила она.
Памфилова оценила реакцию недружественных стран на выборы в России
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.