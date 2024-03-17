https://1prime.ru/20240317/846411375.html

Выборы без сомнений будут отражать волю народа, заявил наблюдатель из США

Выборы без сомнений будут отражать волю народа, заявил наблюдатель из США - 17.03.2024, ПРАЙМ

Выборы без сомнений будут отражать волю народа, заявил наблюдатель из США

Результаты голосования на выборах, несомненно, будут отражать волю российского народа вопреки обвинениям со стороны Вашингтона, заявил международный наблюдатель | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T17:28+0300

2024-03-17T17:28+0300

2024-03-17T17:28+0300

выборы президента россии

запад

голосование

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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Результаты голосования на выборах, несомненно, будут отражать волю российского народа вопреки обвинениям со стороны Вашингтона, заявил международный наблюдатель на выборах президента РФ из США, журналист и аналитик Калеб Мопин. Он отметил, что ему удалось посетить много участков и у него нет ни малейшего сомнения в том, что результаты выборов будут отражать народную волю. "Совершенно очевидно, почему США не хотят наблюдать за этими выборами, потому что честное, объективное наблюдение за этими выборами разрушает все их обвинения", — сказал он, выступая на мероприятии в ЦИК России. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240317/846410968.html

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запад, голосование