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Выборы без сомнений будут отражать волю народа, заявил наблюдатель из США
Выборы без сомнений будут отражать волю народа, заявил наблюдатель из США - 17.03.2024, ПРАЙМ
Выборы без сомнений будут отражать волю народа, заявил наблюдатель из США
Результаты голосования на выборах, несомненно, будут отражать волю российского народа вопреки обвинениям со стороны Вашингтона, заявил международный наблюдатель | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T17:28+0300
2024-03-17T17:28+0300
2024-03-17T17:28+0300
выборы президента россии
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голосование
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Результаты голосования на выборах, несомненно, будут отражать волю российского народа вопреки обвинениям со стороны Вашингтона, заявил международный наблюдатель на выборах президента РФ из США, журналист и аналитик Калеб Мопин. Он отметил, что ему удалось посетить много участков и у него нет ни малейшего сомнения в том, что результаты выборов будут отражать народную волю. "Совершенно очевидно, почему США не хотят наблюдать за этими выборами, потому что честное, объективное наблюдение за этими выборами разрушает все их обвинения", — сказал он, выступая на мероприятии в ЦИК России. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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запад, голосование
Выборы президента России, ЗАПАД, голосование
Выборы без сомнений будут отражать волю народа, заявил наблюдатель из США
Наблюдатель из США Мопин: выборы президента РФ без сомнений будут отражать волю народа
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Результаты голосования на выборах, несомненно, будут отражать волю российского народа вопреки обвинениям со стороны Вашингтона, заявил международный наблюдатель на выборах президента РФ из США, журналист и аналитик Калеб Мопин.
Он отметил, что ему удалось посетить много участков и у него нет ни малейшего сомнения в том, что результаты выборов будут отражать народную волю.
"Совершенно очевидно, почему США не хотят наблюдать за этими выборами, потому что честное, объективное наблюдение за этими выборами разрушает все их обвинения", — сказал он, выступая на мероприятии в ЦИК России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Запад попирает свои же демократические принципы, заявила Москалькова
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.