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Путин поручил освободить участников СВО от налога на имущество - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил освободить участников СВО от налога на имущество
Путин поручил освободить участников СВО от налога на имущество - 17.03.2024, ПРАЙМ
Путин поручил освободить участников СВО от налога на имущество
Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение до 15 апреля обеспечить возможность внесения в законодательство поправок, позволяющих освободить... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T17:39+0300
2024-03-17T17:39+0300
участники сво
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение до 15 апреля обеспечить возможность внесения в законодательство поправок, позволяющих освободить участников СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить: б) внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц, а также установление порядка получения ФНС России от уполномоченных федеральных государственных органов соответствующей информации с соблюдением требований по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну", — сказано в поручении. Срок исполнения — до 15 апреля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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участники сво
участники СВО
17:39 17.03.2024
 
Путин поручил освободить участников СВО от налога на имущество

Путин поручил внести в закон поправки, освобождающие участников СВО от налога на имущество

© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение до 15 апреля обеспечить возможность внесения в законодательство поправок, позволяющих освободить участников СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить: б) внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц, а также установление порядка получения ФНС России от уполномоченных федеральных государственных органов соответствующей информации с соблюдением требований по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну", — сказано в поручении.
Сбербанк. - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Путин поручил изменить правила кредитования участников СВО
17:34
Срок исполнения — до 15 апреля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
 
участники СВО
 
 
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