https://1prime.ru/20240317/846411784.html

Путин поручил освободить участников СВО от налога на имущество

Путин поручил освободить участников СВО от налога на имущество - 17.03.2024, ПРАЙМ

Путин поручил освободить участников СВО от налога на имущество

Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение до 15 апреля обеспечить возможность внесения в законодательство поправок, позволяющих освободить... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T17:39+0300

2024-03-17T17:39+0300

2024-03-17T17:39+0300

участники сво

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение до 15 апреля обеспечить возможность внесения в законодательство поправок, позволяющих освободить участников СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить: б) внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц, а также установление порядка получения ФНС России от уполномоченных федеральных государственных органов соответствующей информации с соблюдением требований по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну", — сказано в поручении. Срок исполнения — до 15 апреля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://1prime.ru/20240317/846411502.html

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участники сво