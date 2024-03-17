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Итоговая явка на выборах в Херсонской области превысила 83 процента

Итоговая явка на выборах в Херсонской области превысила 83 процента - 17.03.2024, ПРАЙМ

Итоговая явка на выборах в Херсонской области превысила 83 процента

Итоговая явка на выборах президента России в Херсонской области с учетом явки на досрочном голосовании составила 83,87%. Об этом сообщил региональный избирком. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T18:22+0300

2024-03-17T18:22+0300

2024-03-17T18:28+0300

выборы президента россии

херсонская область

голосование

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Итоговая явка на выборах президента России в Херсонской области с учетом явки на досрочном голосовании составила 83,87%. Об этом сообщил региональный избирком. "Итоговая явка на выборах президента Российской Федерации в Херсонской области с учетом явки на досрочном голосовании составила 83,87%", — сказано в сообщении. Голосование в Херсонской области завершилось в 16:00 17 марта. Член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко заявил, что явка в Херсонской области была очень высокой, на всех участках была праздничная атмосфера, а голосовавших по украинским документам были единицы."В настоящее время идет подсчет голосов. Активность избирателей была очень высокой, как и в дни досрочного голосования", — сообщил он.Шевченко добавил, что голосовать приходили много молодых людей, в том числе голосующих впервые."Во-первых, нужно отметить праздничную атмосферу на всех избирательных участках. Никто не боится показывать свои лица, никто не запрещает себя снимать, люди охотно дают комментарии о своем участии в голосовании", — сказал он."Второй момент, который очень важен, у нас определена возможность у лиц, у которых нет российского паспорта, голосовать по украинскому паспорту. Но мы отмечаем, что были буквально единицы, кто голосовал бы по украинским документам", — добавил Шевченко.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240317/846411375.html

херсонская область

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Голосование в основной день выборов президента РФ в Херсонской области В Херсонской области началось голосование в основной день выборов президента РФ 2024-03-17T18:22+0300 true PT0M58S

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херсонская область, голосование