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Итоговая явка на выборах в ЛНР превысила 87 процентов
Итоговая явка на выборах в ЛНР превысила 87 процентов - 17.03.2024, ПРАЙМ
Итоговая явка на выборах в ЛНР превысила 87 процентов
Итоговая явка на выборах президента России в Луганской Народной Республике составила 87,12%. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома ЛНР Елена... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T18:27+0300
2024-03-17T18:27+0300
2024-03-17T18:27+0300
выборы президента россии
лнр
голосование
?1710689230
ЛУГАНСК, 17 мар - ПРАЙМ. Итоговая явка на выборах президента России в Луганской Народной Республике составила 87,12%. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко. "На 18.00 явка составила 87,12%", — сказала она. Участки в регионе закрылись в 16.00. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Председатель Избиркома ЛНР о провокациях на участках и угрозах в дни выборов
Председатель Избиркома ЛНР Елена Кравченко о провокациях на участках и угрозах в дни выборов.
2024-03-17T18:27+0300
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лнр, голосование, видео
Выборы президента России, ЛНР, голосование
Итоговая явка на выборах в ЛНР превысила 87 процентов
ЛУГАНСК, 17 мар - ПРАЙМ. Итоговая явка на выборах президента России в Луганской Народной Республике составила 87,12%. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко.
2024-03-17T18:27+0300
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PT0M35S
Итоговая явка на выборах в ЛНР превысила 87 процентов
Итоговая явка на выборах президента России в ЛНР составила 87,12 процента
ЛУГАНСК, 17 мар - ПРАЙМ. Итоговая явка на выборах президента России в Луганской Народной Республике составила 87,12%. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко.
"На 18.00 явка составила 87,12%", — сказала она.
Участки в регионе закрылись в 16.00.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.