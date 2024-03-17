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Итоговая явка на выборах в ЛНР превысила 87 процентов

Итоговая явка на выборах в ЛНР превысила 87 процентов - 17.03.2024, ПРАЙМ

Итоговая явка на выборах в ЛНР превысила 87 процентов

Итоговая явка на выборах президента России в Луганской Народной Республике составила 87,12%. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома ЛНР Елена... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T18:27+0300

2024-03-17T18:27+0300

2024-03-17T18:27+0300

выборы президента россии

лнр

голосование

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ЛУГАНСК, 17 мар - ПРАЙМ. Итоговая явка на выборах президента России в Луганской Народной Республике составила 87,12%. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко. "На 18.00 явка составила 87,12%", — сказала она. Участки в регионе закрылись в 16.00. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Председатель Избиркома ЛНР о провокациях на участках и угрозах в дни выборов Председатель Избиркома ЛНР Елена Кравченко о провокациях на участках и угрозах в дни выборов. 2024-03-17T18:27+0300 true PT0M35S

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