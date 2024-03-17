https://1prime.ru/20240317/846416372.html

Россиянам рассказали, как мошенники вынуждают к провокациям на выборах

Россиянам рассказали, как мошенники вынуждают к провокациям на выборах - 17.03.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как мошенники вынуждают к провокациям на выборах

Украинские мошенники в ходе выборов в России крадут деньги у граждан РФ, а затем требуют за их возврат совершить провокацию на избирательном участке, говорится... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T19:22+0300

2024-03-17T19:22+0300

2024-03-17T19:22+0300

выборы президента россии

россияне

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ДОНЕЦК, 17 мар - ПРАЙМ. Украинские мошенники в ходе выборов в России крадут деньги у граждан РФ, а затем требуют за их возврат совершить провокацию на избирательном участке, говорится в пресс-релизе УФСБ России по ДНР. В качестве примера привели ситуацию, когда у Дениса Букура из Снежного (ДНР), отца погибшего участника СВО, украли 5 миллионов рублей, выплаченные в связи с гибелью сына. "Так называемые украинские "кол-центры" пообещали Денису вернуть деньги после того, как он испортит бюллетени и обольет зелёнкой сотрудников полиции на избирательном участке", — сказано в сообщении. Букур обратился ко всем, кто попадал в подобные ситуации. Он пояснил, что если с человеком произошел подобный случай, то с ним могут работать украинские спецслужбы, "у них методов хватает, и они с каждым днем все изощреннее и изощреннее". Если уже произошел с вами случай, то сразу же обращайтесь в ФСБ", - сказал он.

https://1prime.ru/20240317/846411375.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россияне