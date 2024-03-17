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Россиянам рассказали, как мошенники вынуждают к провокациям на выборах
Россиянам рассказали, как мошенники вынуждают к провокациям на выборах - 17.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как мошенники вынуждают к провокациям на выборах
Украинские мошенники в ходе выборов в России крадут деньги у граждан РФ, а затем требуют за их возврат совершить провокацию на избирательном участке, говорится... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T19:22+0300
2024-03-17T19:22+0300
2024-03-17T19:22+0300
выборы президента россии
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ДОНЕЦК, 17 мар - ПРАЙМ. Украинские мошенники в ходе выборов в России крадут деньги у граждан РФ, а затем требуют за их возврат совершить провокацию на избирательном участке, говорится в пресс-релизе УФСБ России по ДНР. В качестве примера привели ситуацию, когда у Дениса Букура из Снежного (ДНР), отца погибшего участника СВО, украли 5 миллионов рублей, выплаченные в связи с гибелью сына. "Так называемые украинские "кол-центры" пообещали Денису вернуть деньги после того, как он испортит бюллетени и обольет зелёнкой сотрудников полиции на избирательном участке", — сказано в сообщении. Букур обратился ко всем, кто попадал в подобные ситуации. Он пояснил, что если с человеком произошел подобный случай, то с ним могут работать украинские спецслужбы, "у них методов хватает, и они с каждым днем все изощреннее и изощреннее". Если уже произошел с вами случай, то сразу же обращайтесь в ФСБ", - сказал он.
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россияне
Выборы президента России, россияне
Россиянам рассказали, как мошенники вынуждают к провокациям на выборах
УФСБ: мошенники крадут деньги и требуют за их возврат совершить провокацию на выборах
ДОНЕЦК, 17 мар - ПРАЙМ. Украинские мошенники в ходе выборов в России крадут деньги у граждан РФ, а затем требуют за их возврат совершить провокацию на избирательном участке, говорится в пресс-релизе УФСБ России по ДНР.
В качестве примера привели ситуацию, когда у Дениса Букура из Снежного (ДНР), отца погибшего участника СВО, украли 5 миллионов рублей, выплаченные в связи с гибелью сына.
"Так называемые украинские "кол-центры" пообещали Денису вернуть деньги после того, как он испортит бюллетени и обольет зелёнкой сотрудников полиции на избирательном участке", — сказано в сообщении.
Букур обратился ко всем, кто попадал в подобные ситуации.
Выборы без сомнений будут отражать волю народа, заявил наблюдатель из США
Он пояснил, что если с человеком произошел подобный случай, то с ним могут работать украинские спецслужбы, "у них методов хватает, и они с каждым днем все изощреннее и изощреннее".
Если уже произошел с вами случай, то сразу же обращайтесь в ФСБ", - сказал он.