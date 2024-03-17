https://1prime.ru/20240317/846416517.html

Египет получит от ЕС средства на поддержку экономики

Египет получит от ЕС средства на поддержку экономики - 17.03.2024, ПРАЙМ

Египет получит от ЕС средства на поддержку экономики

Египет получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T19:27+0300

2024-03-17T19:27+0300

2024-03-17T19:27+0300

египет

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КАИР, 17 мар - ПРАЙМ. Египет получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Египет и Евросоюз в воскресенье подписали совместную политическую декларацию о повышении отношений до уровня стратегического и всеобъемлющего партнерства. "Путь повышения отношений между Египтом и Евросоюзом сопровождается финансовым пакетом поддержки египетской экономики. Этот пакет достигает около 7,4 миллиарда евро", - сказал ас-Сиси в ходе пресс-конференции. Президент Египта подчеркнул, что этот пакет будет состоять из трех основных компонентов: льготного финансирования, инвестиционных гарантий и технической поддержки проектов двустороннего сотрудничества. В воскресенье в Каире проходит саммит между Египтом и рядом стран ЕС. В египетскую столицу прибыли глава Еврокомиссии, премьер-министры Италии, Греции и Бельгии, президент Кипра и федеральный канцлер Австрии.

https://1prime.ru/20240123/842869251.html

египет

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египет