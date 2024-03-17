https://1prime.ru/20240317/846416517.html
Египет получит от ЕС средства на поддержку экономики
Египет получит от ЕС средства на поддержку экономики - 17.03.2024, ПРАЙМ
Египет получит от ЕС средства на поддержку экономики
Египет получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T19:27+0300
2024-03-17T19:27+0300
2024-03-17T19:27+0300
египет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175076_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05c3a3c441043c9cf4a4699a3db561c9.jpg
КАИР, 17 мар - ПРАЙМ. Египет получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Египет и Евросоюз в воскресенье подписали совместную политическую декларацию о повышении отношений до уровня стратегического и всеобъемлющего партнерства. "Путь повышения отношений между Египтом и Евросоюзом сопровождается финансовым пакетом поддержки египетской экономики. Этот пакет достигает около 7,4 миллиарда евро", - сказал ас-Сиси в ходе пресс-конференции. Президент Египта подчеркнул, что этот пакет будет состоять из трех основных компонентов: льготного финансирования, инвестиционных гарантий и технической поддержки проектов двустороннего сотрудничества. В воскресенье в Каире проходит саммит между Египтом и рядом стран ЕС. В египетскую столицу прибыли глава Еврокомиссии, премьер-министры Италии, Греции и Бельгии, президент Кипра и федеральный канцлер Австрии.
https://1prime.ru/20240123/842869251.html
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175076_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e2037a0e1e29b74164042a546329218.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет
Египет получит от ЕС средства на поддержку экономики
Ас-Сиси: Египет получит от ЕС около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики
КАИР, 17 мар - ПРАЙМ. Египет получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.
Египет и Евросоюз в воскресенье подписали совместную политическую декларацию о повышении отношений до уровня стратегического и всеобъемлющего партнерства.
"Путь повышения отношений между Египтом и Евросоюзом сопровождается финансовым пакетом поддержки египетской экономики. Этот пакет достигает около 7,4 миллиарда евро", - сказал ас-Сиси в ходе пресс-конференции.
Президент Египта подчеркнул, что этот пакет будет состоять из трех основных компонентов: льготного финансирования, инвестиционных гарантий и технической поддержки проектов двустороннего сотрудничества.
Путин обещал сделать все, чтобы Египет встроился в БРИКС
В воскресенье в Каире проходит саммит между Египтом и рядом стран ЕС. В египетскую столицу прибыли глава Еврокомиссии, премьер-министры Италии, Греции и Бельгии, президент Кипра и федеральный канцлер Австрии.