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Египет получит от ЕС средства на поддержку экономики - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Египет получит от ЕС средства на поддержку экономики
Египет получит от ЕС средства на поддержку экономики - 17.03.2024, ПРАЙМ
Египет получит от ЕС средства на поддержку экономики
Египет получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T19:27+0300
2024-03-17T19:27+0300
египет
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КАИР, 17 мар - ПРАЙМ. Египет получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Египет и Евросоюз в воскресенье подписали совместную политическую декларацию о повышении отношений до уровня стратегического и всеобъемлющего партнерства. "Путь повышения отношений между Египтом и Евросоюзом сопровождается финансовым пакетом поддержки египетской экономики. Этот пакет достигает около 7,4 миллиарда евро", - сказал ас-Сиси в ходе пресс-конференции. Президент Египта подчеркнул, что этот пакет будет состоять из трех основных компонентов: льготного финансирования, инвестиционных гарантий и технической поддержки проектов двустороннего сотрудничества. В воскресенье в Каире проходит саммит между Египтом и рядом стран ЕС. В египетскую столицу прибыли глава Еврокомиссии, премьер-министры Италии, Греции и Бельгии, президент Кипра и федеральный канцлер Австрии.
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египет
ЕГИПЕТ
19:27 17.03.2024
 
Египет получит от ЕС средства на поддержку экономики

Ас-Сиси: Египет получит от ЕС около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики

© Фото : Unsplash/Jack KrierВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© Фото : Unsplash/Jack Krier
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КАИР, 17 мар - ПРАЙМ. Египет получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.
Египет и Евросоюз в воскресенье подписали совместную политическую декларацию о повышении отношений до уровня стратегического и всеобъемлющего партнерства.
"Путь повышения отношений между Египтом и Евросоюзом сопровождается финансовым пакетом поддержки египетской экономики. Этот пакет достигает около 7,4 миллиарда евро", - сказал ас-Сиси в ходе пресс-конференции.
Президент Египта подчеркнул, что этот пакет будет состоять из трех основных компонентов: льготного финансирования, инвестиционных гарантий и технической поддержки проектов двустороннего сотрудничества.
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В воскресенье в Каире проходит саммит между Египтом и рядом стран ЕС. В египетскую столицу прибыли глава Еврокомиссии, премьер-министры Италии, Греции и Бельгии, президент Кипра и федеральный канцлер Австрии.
 
ЕГИПЕТ
 
 
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