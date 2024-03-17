https://1prime.ru/20240317/846416636.html
В МИД рассказали о западных фейках о выборах
В МИД рассказали о западных фейках о выборах - 17.03.2024, ПРАЙМ
В МИД рассказали о западных фейках о выборах
В сети распространяются фейки о голосовании россиян за границей, видео и фото очередей на избирательные участки выдают за акцию протеста, сообщили в МИД России. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T19:30+0300
2024-03-17T19:30+0300
2024-03-17T19:30+0300
выборы президента россии
запад
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. В сети распространяются фейки о голосовании россиян за границей, видео и фото очередей на избирательные участки выдают за акцию протеста, сообщили в МИД России. "В сети, в том числе в Telegram-каналах, распространяются фейки о проходящем за рубежом голосовании… Технология вброса проста и даже примитивна – берутся многочисленные фото и видео очередей россиян, которые пришли исполнить свой гражданский долг на один из многочисленных избирательных участков, образованных российскими загранучреждениями, а потом этот видеоряд выдаётся за акцию протеста", — сказано в сообщении в Telegram-канале дипведомства. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://1prime.ru/20240317/846416372.html
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запад, фейки
Выборы президента России, ЗАПАД, фейки
В МИД рассказали о западных фейках о выборах
МИД: видео и фото очередей на голосование за рубежом выдаются за протесты
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. В сети распространяются фейки о голосовании россиян за границей, видео и фото очередей на избирательные участки выдают за акцию протеста, сообщили в МИД России.
"В сети, в том числе в Telegram-каналах, распространяются фейки о проходящем за рубежом голосовании… Технология вброса проста и даже примитивна – берутся многочисленные фото и видео очередей россиян, которые пришли исполнить свой гражданский долг на один из многочисленных избирательных участков, образованных российскими загранучреждениями, а потом этот видеоряд выдаётся за акцию протеста", — сказано в сообщении в Telegram-канале дипведомства.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Россиянам рассказали, как мошенники вынуждают к провокациям на выборах
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.