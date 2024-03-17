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DDos-атаки не повлияли на процесс выборов, заявили в Роскомнадзоре
DDos-атаки не повлияли на процесс выборов, заявили в Роскомнадзоре - 17.03.2024, ПРАЙМ
DDos-атаки не повлияли на процесс выборов, заявили в Роскомнадзоре
DDos-атаки из-за рубежа не повлияли на процесс выборов президента РФ, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T19:54+0300
2024-03-17T19:54+0300
2024-03-17T20:00+0300
выборы президента россии
ddos-атаки
голосование
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. DDos-атаки из-за рубежа не повлияли на процесс выборов президента РФ, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. "DDos-атаки влияния на процесс выборный не оказали", — сказал он.Ранее глава ГК "Солар" Игорь Ляпунов сообщил что кибератаки на ресурсы в дни голосования на выборах президента РФ поступают с Украины, из Северной Америки и Западной Европы, работают самые профессиональные группировки.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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ddos-атаки, голосование
Выборы президента России, DDos-атаки, голосование
DDos-атаки не повлияли на процесс выборов, заявили в Роскомнадзоре
Роскомнадзор: зарубежные DDos-атаки не повлияли на процесс выборов президента России
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. DDos-атаки из-за рубежа не повлияли на процесс выборов президента РФ, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.
"DDos-атаки влияния на процесс выборный не оказали", — сказал он.
Ранее глава ГК "Солар" Игорь Ляпунов сообщил что кибератаки на ресурсы в дни голосования на выборах президента РФ поступают с Украины, из Северной Америки и Западной Европы, работают самые профессиональные группировки.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Названа сумма, которую Запад потратил на вмешательство в политику в России
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.