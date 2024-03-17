https://1prime.ru/20240317/846417520.html

DDos-атаки не повлияли на процесс выборов, заявили в Роскомнадзоре

DDos-атаки не повлияли на процесс выборов, заявили в Роскомнадзоре - 17.03.2024, ПРАЙМ

DDos-атаки не повлияли на процесс выборов, заявили в Роскомнадзоре

DDos-атаки из-за рубежа не повлияли на процесс выборов президента РФ, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T19:54+0300

2024-03-17T19:54+0300

2024-03-17T20:00+0300

выборы президента россии

ddos-атаки

голосование

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. DDos-атаки из-за рубежа не повлияли на процесс выборов президента РФ, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. "DDos-атаки влияния на процесс выборный не оказали", — сказал он.Ранее глава ГК "Солар" Игорь Ляпунов сообщил что кибератаки на ресурсы в дни голосования на выборах президента РФ поступают с Украины, из Северной Америки и Западной Европы, работают самые профессиональные группировки.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240317/846417912.html

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ddos-атаки, голосование