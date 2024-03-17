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Названа сумма, которую Запад потратил на вмешательство в политику в России
Названа сумма, которую Запад потратил на вмешательство в политику в России - 17.03.2024, ПРАЙМ
Названа сумма, которую Запад потратил на вмешательство в политику в России
США и их западные сателлиты потратили на вмешательство во внутреннюю политику России в период избирательной кампании более 20 миллиардов долларов. Об этом... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T19:59+0300
2024-03-17T19:59+0300
2024-03-17T19:59+0300
политика
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. США и их западные сателлиты потратили на вмешательство во внутреннюю политику России в период избирательной кампании более 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил член Центризбиркома РФ Игорь Борисов. "По оценкам профильных экспертов, США и их западные сателлиты направили на борьбу с демократией и свободой выбора народа, подавлением инакомыслия, естественно инакомыслия отличного от Запада, уничтожения государственности, изничтожения права народов на самоопределение только на текущую избирательную кампанию в России более 20 миллиардов долларов", — сказал он в ходе брифинга в информцентре ЦИК. Отмечается, что указанная сумма была списана из различных бюджетных статей якобы на содействие демократии, а также из псевдодемократических фондов и квазиправозащитных организаций. "Просто интересно, знают ли западные избиратели, на какие цели направляются их налоги", — задался вопросом Борисов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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запад, финансирование
Политика, ЗАПАД, финансирование
Названа сумма, которую Запад потратил на вмешательство в политику в России
ЦИК: США и их сателлиты направили более $20 млрд на вмешательство в политику в России
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. США и их западные сателлиты потратили на вмешательство во внутреннюю политику России в период избирательной кампании более 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил член Центризбиркома РФ Игорь Борисов.
"По оценкам профильных экспертов, США и их западные сателлиты направили на борьбу с демократией и свободой выбора народа, подавлением инакомыслия, естественно инакомыслия отличного от Запада, уничтожения государственности, изничтожения права народов на самоопределение только на текущую избирательную кампанию в России более 20 миллиардов долларов", — сказал он в ходе брифинга в информцентре ЦИК.
Отмечается, что указанная сумма была списана из различных бюджетных статей якобы на содействие демократии, а также из псевдодемократических фондов и квазиправозащитных организаций.
"Просто интересно, знают ли западные избиратели, на какие цели направляются их налоги", — задался вопросом Борисов.
DDos-атаки не повлияли на процесс выборов, заявили в Роскомнадзоре
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.