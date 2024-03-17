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СМИ раскрыло одну из самых пророссийски настроенных стран в Европе - 17.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240317/bloomberg-846412564.html
СМИ раскрыло одну из самых пророссийски настроенных стран в Европе
СМИ раскрыло одну из самых пророссийски настроенных стран в Европе - 17.03.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло одну из самых пророссийски настроенных стран в Европе
Словакия при премьер-министре Роберте Фицо стала одной из самых пророссийски настроенных стран в Европе, пишет агентство Bloomberg. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T18:22+0300
2024-03-17T19:05+0300
политика
словакия
роберт фицо
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Словакия при премьер-министре Роберте Фицо стала одной из самых пророссийски настроенных стран в Европе, пишет агентство Bloomberg.Журналисты Bloomberg указывают, что Братислава продолжает выполняет обязательства перед ЕС и НАТО, но изменение ее политической траектории уже можно заметить."Прошли дни, когда дипломаты Словакии призывали страны-члены Евросоюза начать переговоры о вступлении в ЕС Украины. Или когда Братислава предоставляла военную помощь, включая истребители или боевые машины… Киеву", — подытожило агентство. Ранее Фицо заявлял, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
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словакия, роберт фицо
Политика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
18:22 17.03.2024 (обновлено: 19:05 17.03.2024)
 
СМИ раскрыло одну из самых пророссийски настроенных стран в Европе

Bloomberg: Словакия стала одной из самых пророссийски настроенных стран в Европе при Фицо

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Словакия при премьер-министре Роберте Фицо стала одной из самых пророссийски настроенных стран в Европе, пишет агентство Bloomberg.
Журналисты Bloomberg указывают, что Братислава продолжает выполняет обязательства перед ЕС и НАТО, но изменение ее политической траектории уже можно заметить.
"Прошли дни, когда дипломаты Словакии призывали страны-члены Евросоюза начать переговоры о вступлении в ЕС Украины. Или когда Братислава предоставляла военную помощь, включая истребители или боевые машины… Киеву", — подытожило агентство.
Ранее Фицо заявлял, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
"Не дорожит друзьями в Европе". В США сокрушаются из-за Словакии
12:57
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
 
ПолитикаСЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
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