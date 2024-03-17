https://1prime.ru/20240317/bytovaya-846355461.html

Как выбрать бытовую технику непривычных брендов и не промахнуться

Как выбрать бытовую технику непривычных брендов и не промахнуться - 17.03.2024, ПРАЙМ

Как выбрать бытовую технику непривычных брендов и не промахнуться

В прошлом году в магазинах стало меньше бытовой техники брендов, к которым мы привыкли, но появились новые марки. Как теперь выбрать бытовую технику из новых... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T04:04+0300

2024-03-17T04:04+0300

2024-03-17T04:04+0300

эксклюзив

бытовая техника

бытовая электроника

статьи

https://cdnn.1prime.ru/img/83372/59/833725984_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_d847b12c81dba2cda39ffeaf6e0438b9.jpg

МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В прошлом году в магазинах стало меньше бытовой техники брендов, к которым мы привыкли, но появились новые марки. Как теперь выбрать бытовую технику из новых марок?До недавнего времени при покупке бытовой техники россияне ориентировались на известность торговой марки и страну, в которой находится производство, говорит доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Калачев.Однако времена изменились, и теперь более половины торгового ассортимента занимает бытовая техника неизвестных ранее торговых марок. Для того, чтобы в них разобраться, нужно знать несколько больше, чем прежде. И от названий брендов уже мало что зависит.Самое важноеПервое, на что надо обратить внимание при покупке новой бытовой техники – гарантия, считает доцент кафедры "Промышленная теплоэнергетика" Московского Политеха, инженер-механик Елена Афанасьева. Чем больше срок гарантии, тем лучше. Необходимо выяснить, есть ли в вашем городе сервисный центр, где можно заменить сломанные детали.По словам инженера, сейчас нет как такого бренда, который “делал бы все идеально”. Есть дешевый сегмент, который будет ломаться чаще. Есть дорогой, но не факт, что более стойкий во время эксплуатации.Поэтому при выборе техники для дома стоит ориентироваться прежде всего на свои финансовые возможности.По словам Афанасьевой, необходимо обращать внимание на пломбу (она не должна быть сорвана) и внешний вид, а также на гарантийный талон. Он должен быть пустым, иначе есть шанс получить технику после гарантийного обслуживания.На каждом товаре имеется маркировка, где указан производитель. Им вполне может быть российский заказчик, а фактическим изготовителем - китайский или любой другой завод. В таком случае заводы-изготовители должны быть перечислены в документации, предупреждает эксперт.Маркировка на бытовом приборе и его упаковке должны быть на русском языке. Вскрытая упаковка или следы удаления транспортной или иной маркировки – это индикаторы риска продажи некачественной бытовой техники, поясняет Калачев.Обычно сведения об изготовителе и стране, где произведена бытовая техника, тоже указываются в маркировке.Но, если товар контрафактный, информация в маркировке фальсифицирована, то, к сожалению, определить фактическую страну или регион происхождения бытовой техники покупатель не сможет.Бытовая техника, которая продается на территории РФ, проходит оценку соответствия требованиям безопасности и электромагнитной совместимости.Если техника соответствует требованиям, на нее или на ее маркировочную табличку, упаковку наносится знак обращения на рынке ЕАЭС – ЗНАК "ЕЭК", а также выдается и регистрируется сертификат соответствия или декларация соответствия.Из этого документа можно понять, кто заявитель продукции, кто и где ее изготовил, а также каким требованиям соответствует бытовая техника – только Техническим регламентам ЕАЭС или/и Директивам ЕС (последнее может быть тоже указано в документе).Покупатель вправе посмотреть эти документы или их копии, но, к сожалению, не все продавцы по первому требованию могут их предоставить, сетует Калачев. Сложнее всего это сделать в маркетплейсах. А именно там могут попасться товары, которые вообще не проходили оценку соответствия.“Такие бытовые приборы могут быть не только ненадежными, но и обладать высокими рисками пожарной и электрической опасности, порчи продуктов питания, с которыми они контактируют”, - объясняет специалист.Довериться чужому опытуПеред покупкой эксперты советуют присмотреться к отзывам других покупателей в интернет-магазинах или на специальных сайтах, где люди делятся опытом использования тех или иных вещей. По отзывам можно понять, с какими неисправностями можно столкнуться при использовании тех или иных моделей бытовой техники.“Важно не ограничиваться какой-то одной площадкой, а почитать отзывы людей на двух-трех разных сайтах, чтобы составить максимально объективную картину”, - говорит Афанасьева.Оцените удельный вес отрицательных отзывов в общем количестве, а также количество отзывов и покупок данной модели товара. “Если отзывов мало, то есть высокий риск приобретения ненадежной и малоэффективной бытовой техники”, - предупреждает Калачев.А вот на информацию от продавцов-консультантов надежды мало – в России больше нет обязательных требований к наличию профессионального образования работников торговли.К тому же, как уверяет Калачев, у них есть личный интерес в продаже товара, который сложно сбыть из-за низкого качества.В большинстве случаев продавец, исполняя требования закона "О защите прав потребителей", просто зачитает вам сведения из инструкции или с упаковки бытовой техники, огласит рейтинг модели бытовой техники, составленный по отзывам покупателей, в мобильном приложении и на сайте. Поэтому надеяться надо только на себя.Очное знакомствоПри осмотре моделей бытовой техники в магазине Калачев советует оценить не только функциональные показатели, заявленные изготовителями, но и эргономические функции, повышающие удобство управления (например, отсрочку запуска, таймер отключения, виды и количество программ и режимов).Также важно визуально проверить качество производственного исполнения - отсутствие обломов и острых краев на корпусе, качество защитно-декоративных покрытий, плотность прилегания деталей корпуса и уплотнителей, отсутствие зазоров. Проверьте качество шнура питания и штекера.Если у бытового прибора есть дисплей и сложное меню для управления, необходимо, чтобы текстовая информация меню была и на русском языке.При выборе бытовой техники, предназначенной для хранения и приготовления продуктов питания, напитков, а также приборов для поддержания микроклимата (увлажнителей, охладителей и кондиционеров, обогревателей), следует оценить наличие запаха пластмасс, используемых в конструкции изделий.Неожиданно, но бытовую технику перед покупкой нужно… понюхать. Запах пластмассы говорит о нарушениях при изготовлении или некачественном материале. Хранить или готовить продукты в таких приборах не следует. “Если запах вызывает неприятное ощущение, то от покупки такой модели нужно отказаться”, - говорит Калачев.Тщательно изучите техническую документацию к бытовым холодильникам, стиральным и посудомоечным машинам, кондиционерам, телевизорам, электродуховым шкафам. Там, в частности, должна присутствовать информация о классе энергетической эффективности.Калачев советует отдать предпочтение технике с более высокими классами, например, “А” и “В”.Кроме того, из маркировки можно узнать и другие важные показатели: потребление электроэнергии в течение года, уровень шума, класс эффективности стирки и расход воды (для стиральной машины).К примеру, режим работы "Эко" у стиральных и посудомоечных машин режима работы позволяет минимизировать потребление электроэнергии и воды.По приятным ценамПо мнению Афанасьевой, сегодня в топе брендов, представленных на российском рынке, - словенская Gorenje. Это надежная и вполне качественная бытовая техника для дома.Electrolux и Beko также производят продукцию, предназначенную для комфортной жизни человека. Эти марки давно известны потребителю, производство находится в Китае, контроль осуществляют страны ЕС. Однако марки, подконтрольные европейским странам более дорогие, чем неизвестные китайские.Среди "китайцев" большой выбор моделей предлагают Weissgauff и Haier. Это тоже хорошая техника по приятной цене. Из плюсов - расширенная гарантия, большое количество сервисных центров по всей России.В конечном итоге выбор техники остается за покупателем – важно ориентироваться на свои потребности и возможности

https://1prime.ru/20240315/economy-846331340.html

https://1prime.ru/20231028/842111709.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

эксклюзив, бытовая техника, бытовая электроника, статьи