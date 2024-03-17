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Антонов: мнение США о выборах в России не повлияет на их легитимность - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Антонов: мнение США о выборах в России не повлияет на их легитимность
Антонов: мнение США о выборах в России не повлияет на их легитимность - 17.03.2024, ПРАЙМ
Антонов: мнение США о выборах в России не повлияет на их легитимность
Мнение Соединенных Штатов о проведении голосования на президентских выборах в России не повлияет на их легитимность, сообщил РИА Новости посол России в... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T20:46+0300
2024-03-17T20:46+0300
выборы президента россии
россия
анатолий антонов
голосование
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ВАШИНГТОН, 17 мар – ПРАЙМ. Мнение Соединенных Штатов о проведении голосования на президентских выборах в России не повлияет на их легитимность, сообщил РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Абсолютно и однозначно, нам нет никакого дела", — ответил Антонов на вопрос о том, может ли как-либо отразиться оценка Вашингтоном российских выборов на их легитимности. Он добавил, что американское правительство уже ясно дало понять, что оно не примет результаты выборов в Донецке, Луганске и Крыму.Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://1prime.ru/20240317/846411375.html
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россия, анатолий антонов, голосование
Выборы президента России, РОССИЯ, Анатолий Антонов, голосование
20:46 17.03.2024
 
Антонов: мнение США о выборах в России не повлияет на их легитимность

Антонов: оценка США российских выборов не отразится на их легитимности

Посол России в США Антонов
Посол России в США Антонов
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ВАШИНГТОН, 17 мар – ПРАЙМ. Мнение Соединенных Штатов о проведении голосования на президентских выборах в России не повлияет на их легитимность, сообщил РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Абсолютно и однозначно, нам нет никакого дела", — ответил Антонов на вопрос о том, может ли как-либо отразиться оценка Вашингтоном российских выборов на их легитимности.
Он добавил, что американское правительство уже ясно дало понять, что оно не примет результаты выборов в Донецке, Луганске и Крыму.
Выборы - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Выборы без сомнений будут отражать волю народа, заявил наблюдатель из США
17:28
Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента РоссииРОССИЯАнатолий Антоновголосование
 
 
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