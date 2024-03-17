https://1prime.ru/20240317/legitimnost-846419181.html

Антонов: мнение США о выборах в России не повлияет на их легитимность

Антонов: мнение США о выборах в России не повлияет на их легитимность - 17.03.2024, ПРАЙМ

Антонов: мнение США о выборах в России не повлияет на их легитимность

Мнение Соединенных Штатов о проведении голосования на президентских выборах в России не повлияет на их легитимность, сообщил РИА Новости посол России в... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T20:46+0300

2024-03-17T20:46+0300

2024-03-17T20:46+0300

выборы президента россии

россия

анатолий антонов

голосование

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ВАШИНГТОН, 17 мар – ПРАЙМ. Мнение Соединенных Штатов о проведении голосования на президентских выборах в России не повлияет на их легитимность, сообщил РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Абсолютно и однозначно, нам нет никакого дела", — ответил Антонов на вопрос о том, может ли как-либо отразиться оценка Вашингтоном российских выборов на их легитимности. Он добавил, что американское правительство уже ясно дало понять, что оно не примет результаты выборов в Донецке, Луганске и Крыму.Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240317/846411375.html

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россия, анатолий антонов, голосование