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В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского

В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского - 17.03.2024, ПРАЙМ

В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского

Жители Станицы Луганской (Луганская Народная Республика) сожгли чучела президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского в ответ на атаки ВСУ и попытки сорвать... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T22:00+0300

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ЛУГАНСК, 17 мар – ПРАЙМ. Жители Станицы Луганской (Луганская Народная Республика) сожгли чучела президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского в ответ на атаки ВСУ и попытки сорвать выборы. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Как ранее сообщал глава Алчевской администрации Альберт Апшев, украинские военные ударили по жилому многоквартирному дому в Алчевске. Кроме того, как отмечали местные власти, ВСУ с помощью БПЛА трижды ударили по городу Ровеньки, где расположена нефтебаза. "Правильно и сделали (сожгли чучела Байдена и Зеленского), они столько людей угробили", - заявил корреспонденту местный житель. 14 марта сообщалось, что активисты сожгли чучело Байдена в Краснодаре. В 2024 году Масленичная неделя в России проходила с 11 по 17 марта. Сжигание чучела является одним из главных атрибутов праздника.

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