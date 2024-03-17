Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского - 17.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240317/lnr-846421642.html
В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского
В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского - 17.03.2024, ПРАЙМ
В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского
Жители Станицы Луганской (Луганская Народная Республика) сожгли чучела президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского в ответ на атаки ВСУ и попытки сорвать... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T22:00+0300
2024-03-17T22:18+0300
россия
лнр
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/34/842553494_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3d55b3e29c38dfd91259c8910e7c5adf.jpg
ЛУГАНСК, 17 мар – ПРАЙМ. Жители Станицы Луганской (Луганская Народная Республика) сожгли чучела президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского в ответ на атаки ВСУ и попытки сорвать выборы. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Как ранее сообщал глава Алчевской администрации Альберт Апшев, украинские военные ударили по жилому многоквартирному дому в Алчевске. Кроме того, как отмечали местные власти, ВСУ с помощью БПЛА трижды ударили по городу Ровеньки, где расположена нефтебаза. "Правильно и сделали (сожгли чучела Байдена и Зеленского), они столько людей угробили", - заявил корреспонденту местный житель. 14 марта сообщалось, что активисты сожгли чучело Байдена в Краснодаре. В 2024 году Масленичная неделя в России проходила с 11 по 17 марта. Сжигание чучела является одним из главных атрибутов праздника.
лнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/34/842553494_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_4d91dc8d59688efb76c9f6fbf2026dbd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, лнр
РОССИЯ, ЛНР
22:00 17.03.2024 (обновлено: 22:18 17.03.2024)
 
В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского

РИА Новости: в ЛНР на Масленицу сожгли чучела Байдена и Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛУГАНСК, 17 мар – ПРАЙМ. Жители Станицы Луганской (Луганская Народная Республика) сожгли чучела президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского в ответ на атаки ВСУ и попытки сорвать выборы. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Как ранее сообщал глава Алчевской администрации Альберт Апшев, украинские военные ударили по жилому многоквартирному дому в Алчевске.
Кроме того, как отмечали местные власти, ВСУ с помощью БПЛА трижды ударили по городу Ровеньки, где расположена нефтебаза. "Правильно и сделали (сожгли чучела Байдена и Зеленского), они столько людей угробили", - заявил корреспонденту местный житель. 14 марта сообщалось, что активисты сожгли чучело Байдена в Краснодаре. В 2024 году
Масленичная неделя в России проходила с 11 по 17 марта. Сжигание чучела является одним из главных атрибутов праздника.
 
РОССИЯЛНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала