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Новак проголосовал очно на выборах президента России в Москве
Новак проголосовал очно на выборах президента России в Москве - 17.03.2024, ПРАЙМ
Новак проголосовал очно на выборах президента России в Москве
Вице-премьер России Александр Новак очно проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T14:20+0300
2024-03-17T14:20+0300
2024-03-17T14:20+0300
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак очно проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.
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Выборы президента России, РОССИЯ, Александр Новак, Выборы президента РФ
Новак проголосовал очно на выборах президента России в Москве
Вице-премьер России Новак проголосовал очно на выборах президента России в Москве
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак очно проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.
Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Явка на президентских выборах в России превысила 66 процентов
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.