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Названы популярные направления, на которых летний отдых подешевеет

Названы популярные направления, на которых летний отдых подешевеет - 17.03.2024, ПРАЙМ

Названы популярные направления, на которых летний отдых подешевеет

По оценкам АТОР, этим летом отдых для россиян в Шри-Ланке и Дубае станет дешевле на 15 процентов. Причина - в увеличении числа полетных программ в эти страны... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T02:02+0300

2024-03-17T02:02+0300

2024-03-17T02:02+0300

эксклюзив

отдых

отдых за границей

отдых на море

роман гареев

рэу им. г.в.плеханова

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. По оценкам АТОР, этим летом отдых для россиян в Шри-Ланке и Дубае станет дешевле на 15 процентов. Причина - в увеличении числа полетных программ в эти страны. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.По его словам, снижение стоимости путевок в ОАЭ и на Шри-Ланку - замечательная новость для российских туристов, которым надоел отдых в Турции и Египте.Однако цены на путевки в Шри-Ланку и Дубай начинаются от 80 тысяч рублей на человека с перелетом. При этом лето - низкий сезон для этих курортов. В Эмиратах слишком жарко, а на Шри-Ланке бывают дожди и штормы.В результате, по мнению эксперта, повышенного спроса в эти страны ожидать летом не стоит. Особенно если речь идет не о системе "все включено".Кроме того, перелеты в эти страны достаточно долгие и подходят не всем категориям туристов.Таким образом, чтобы определить реальный спрос и влияние снижения цен на популярность направлений у россиян. необходимо дождаться первых результатов от увеличения рейсов по данным направлениям, резюмировал Гареев.

https://1prime.ru/20240306/846033345.html

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эксклюзив, отдых, отдых за границей, отдых на море, роман гареев, рэу им. г.в.плеханова