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Названы популярные направления, на которых летний отдых подешевеет - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Названы популярные направления, на которых летний отдых подешевеет
Названы популярные направления, на которых летний отдых подешевеет - 17.03.2024, ПРАЙМ
Названы популярные направления, на которых летний отдых подешевеет
По оценкам АТОР, этим летом отдых для россиян в Шри-Ланке и Дубае станет дешевле на 15 процентов. Причина - в увеличении числа полетных программ в эти страны... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T02:02+0300
2024-03-17T02:02+0300
эксклюзив
отдых
отдых за границей
отдых на море
роман гареев
рэу им. г.в.плеханова
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. По оценкам АТОР, этим летом отдых для россиян в Шри-Ланке и Дубае станет дешевле на 15 процентов. Причина - в увеличении числа полетных программ в эти страны. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.По его словам, снижение стоимости путевок в ОАЭ и на Шри-Ланку - замечательная новость для российских туристов, которым надоел отдых в Турции и Египте.Однако цены на путевки в Шри-Ланку и Дубай начинаются от 80 тысяч рублей на человека с перелетом. При этом лето - низкий сезон для этих курортов. В Эмиратах слишком жарко, а на Шри-Ланке бывают дожди и штормы.В результате, по мнению эксперта, повышенного спроса в эти страны ожидать летом не стоит. Особенно если речь идет не о системе "все включено".Кроме того, перелеты в эти страны достаточно долгие и подходят не всем категориям туристов.Таким образом, чтобы определить реальный спрос и влияние снижения цен на популярность направлений у россиян. необходимо дождаться первых результатов от увеличения рейсов по данным направлениям, резюмировал Гареев.
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эксклюзив, отдых, отдых за границей, отдых на море, роман гареев, рэу им. г.в.плеханова
Эксклюзив, отдых, отдых за границей, отдых на море, Роман Гареев, РЭУ им. Г.В.Плеханова
02:02 17.03.2024
 
Названы популярные направления, на которых летний отдых подешевеет

Доцент Гареев: этим летом подешевеет отдых на Шри-Ланке и в Арабских эмиратах

© Фото : Unsplash/janith devindaАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© Фото : Unsplash/janith devinda
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. По оценкам АТОР, этим летом отдых для россиян в Шри-Ланке и Дубае станет дешевле на 15 процентов. Причина - в увеличении числа полетных программ в эти страны. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.
По его словам, снижение стоимости путевок в ОАЭ и на Шри-Ланку - замечательная новость для российских туристов, которым надоел отдых в Турции и Египте.
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Однако цены на путевки в Шри-Ланку и Дубай начинаются от 80 тысяч рублей на человека с перелетом. При этом лето - низкий сезон для этих курортов. В Эмиратах слишком жарко, а на Шри-Ланке бывают дожди и штормы.
В результате, по мнению эксперта, повышенного спроса в эти страны ожидать летом не стоит. Особенно если речь идет не о системе "все включено".
Кроме того, перелеты в эти страны достаточно долгие и подходят не всем категориям туристов.
Таким образом, чтобы определить реальный спрос и влияние снижения цен на популярность направлений у россиян. необходимо дождаться первых результатов от увеличения рейсов по данным направлениям, резюмировал Гареев.
 
Эксклюзивотдыхотдых за границейотдых на мореРоман ГареевРЭУ им. Г.В.Плеханова
 
 
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