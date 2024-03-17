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Названы популярные направления, на которых летний отдых подешевеет
Названы популярные направления, на которых летний отдых подешевеет - 17.03.2024, ПРАЙМ
Названы популярные направления, на которых летний отдых подешевеет
По оценкам АТОР, этим летом отдых для россиян в Шри-Ланке и Дубае станет дешевле на 15 процентов. Причина - в увеличении числа полетных программ в эти страны... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T02:02+0300
2024-03-17T02:02+0300
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отдых
отдых за границей
отдых на море
роман гареев
рэу им. г.в.плеханова
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. По оценкам АТОР, этим летом отдых для россиян в Шри-Ланке и Дубае станет дешевле на 15 процентов. Причина - в увеличении числа полетных программ в эти страны. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.По его словам, снижение стоимости путевок в ОАЭ и на Шри-Ланку - замечательная новость для российских туристов, которым надоел отдых в Турции и Египте.Однако цены на путевки в Шри-Ланку и Дубай начинаются от 80 тысяч рублей на человека с перелетом. При этом лето - низкий сезон для этих курортов. В Эмиратах слишком жарко, а на Шри-Ланке бывают дожди и штормы.В результате, по мнению эксперта, повышенного спроса в эти страны ожидать летом не стоит. Особенно если речь идет не о системе "все включено".Кроме того, перелеты в эти страны достаточно долгие и подходят не всем категориям туристов.Таким образом, чтобы определить реальный спрос и влияние снижения цен на популярность направлений у россиян. необходимо дождаться первых результатов от увеличения рейсов по данным направлениям, резюмировал Гареев.
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эксклюзив, отдых, отдых за границей, отдых на море, роман гареев, рэу им. г.в.плеханова
Эксклюзив, отдых, отдых за границей, отдых на море, Роман Гареев, РЭУ им. Г.В.Плеханова
Названы популярные направления, на которых летний отдых подешевеет
Доцент Гареев: этим летом подешевеет отдых на Шри-Ланке и в Арабских эмиратах
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. По оценкам АТОР, этим летом отдых для россиян в Шри-Ланке и Дубае станет дешевле на 15 процентов. Причина - в увеличении числа полетных программ в эти страны. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.
По его словам, снижение стоимости путевок в ОАЭ и на Шри-Ланку - замечательная новость для российских туристов, которым надоел отдых в Турции и Египте.
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Однако цены на путевки в Шри-Ланку и Дубай начинаются от 80 тысяч рублей на человека с перелетом. При этом лето - низкий сезон для этих курортов. В Эмиратах слишком жарко, а на Шри-Ланке бывают дожди и штормы.
В результате, по мнению эксперта, повышенного спроса в эти страны ожидать летом не стоит. Особенно если речь идет не о системе "все включено".
Кроме того, перелеты в эти страны достаточно долгие и подходят не всем категориям туристов.
Таким образом, чтобы определить реальный спрос и влияние снижения цен на популярность направлений у россиян. необходимо дождаться первых результатов от увеличения рейсов по данным направлениям, резюмировал Гареев.