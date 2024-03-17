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Путин лидирует на выборах президента России с 87 процентов голосов

Путин лидирует на выборах президента России с 87 процентов голосов - 17.03.2024, ПРАЙМ

Путин лидирует на выборах президента России с 87 процентов голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87% голосов, Николай Харитонов набирает 4,6% голосов, Владислав Даванков - 4,2% голосов, Леонид Слуцкий -... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T21:01+0300

2024-03-17T21:01+0300

2024-03-17T21:01+0300

выборы президента россии

голосование

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87% голосов, Николай Харитонов набирает 4,6% голосов, Владислав Даванков - 4,2% голосов, Леонид Слуцкий - 3,0% голосов, свидетельствуют данные exit poll ВЦИОМ. "По результатам экзитпола ВЦИОМ, на выборах президента Российской Федерации самовыдвиженец В. Путин набрал 87% голосов. Остальные кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Н. Харитонов (КПРФ) – 4,6% голосов, В. Даванков (партия "Новые люди") – 4,2%, Л. Слуцкий (ЛДПР) – 3,0%. Доля недействительных бюллетеней составила 1,2%", - говорится в результатах exit poll ВЦИОМ. Результаты Харитонова, Слуцкого и Даванкова могут меняться, и места кандидатов также могут претерпеть изменения. Опрос проводился на 1,4 тысячи избирательных участков в 69 субъектах РФ, всего было опрошено 466 324 человека. Ответили на вопросы 60,4% респондентов, отказались от ответа 39,6% респондентов. Результат экзитпола может расходиться с официальным результатом с учетом погрешности измерения, влияния дистанционного электронного голосования и высокой доли отказавшихся от ответа. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://1prime.ru/20240317/846411905.html

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