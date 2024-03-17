https://1prime.ru/20240317/putin-846419787.html
Путин лидирует на выборах президента России с 87,8 процента голосов
Путин лидирует на выборах президента России с 87,8 процента голосов - 17.03.2024, ПРАЙМ
Путин лидирует на выборах президента России с 87,8 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,8% голосов, Николай Харитонов набирает 4,7% процентов голосов, Владислав Даванков - 3,6% голосов, Леонид... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T21:05+0300
2024-03-17T21:05+0300
2024-03-17T21:06+0300
выборы президента россии
голосование
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,8% голосов, Николай Харитонов набирает 4,7% процентов голосов, Владислав Даванков - 3,6% голосов, Леонид Слуцкий - 2,5% голосов, свидетельствуют данные exit poll ФОМ. "Владимир Путин, самовыдвижение, 87,8. Николай Харитонов, КПРФ, 4,7. Владислав Даванков, "Новые люди", 3,6. Леонид Слуцкий, ЛДПР, 2,5. Недействительные бюллетени 1,4. Отказались ответить (% от числа обращений к избирателям): 36,5", - свидетельствуют данные exit poll ФОМ. Результаты Харитонова, Слуцкого и Даванкова могут меняться, и места кандидатов также могут претерпеть изменения. Выборка опроса репрезентирует избирателей РФ и включает 1320 избирательных участков в 82 субъектах и 821 городском и сельском населённых пунктах РФ. На каждом участке опрос проходил в течение трех дней. Всего с 15 по 17 марта в опросе приняли участие более 230 тысяч человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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голосование
Выборы президента России, голосование
Путин лидирует на выборах президента России с 87,8 процента голосов
Exit poll ФОМ: Путин лидирует на выборах президента России с 87,8 процента голосов
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,8% голосов, Николай Харитонов набирает 4,7% процентов голосов, Владислав Даванков - 3,6% голосов, Леонид Слуцкий - 2,5% голосов, свидетельствуют данные exit poll ФОМ.
"Владимир Путин, самовыдвижение, 87,8. Николай Харитонов, КПРФ, 4,7. Владислав Даванков, "Новые люди", 3,6. Леонид Слуцкий, ЛДПР, 2,5. Недействительные бюллетени 1,4. Отказались ответить (% от числа обращений к избирателям): 36,5", - свидетельствуют данные exit poll ФОМ.
Результаты Харитонова, Слуцкого и Даванкова могут меняться, и места кандидатов также могут претерпеть изменения.
Путин поручил освободить участников СВО от налога на имущество
Выборка опроса репрезентирует избирателей РФ и включает 1320 избирательных участков в 82 субъектах и 821 городском и сельском населённых пунктах РФ. На каждом участке опрос проходил в течение трех дней. Всего с 15 по 17 марта в опросе приняли участие более 230 тысяч человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.