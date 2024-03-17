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Путин лидирует на выборах в Нижегородской области с 87,07% голосов - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Путин лидирует на выборах в Нижегородской области с 87,07% голосов
Путин лидирует на выборах в Нижегородской области с 87,07% голосов - 17.03.2024, ПРАЙМ
Путин лидирует на выборах в Нижегородской области с 87,07% голосов
Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства в Нижегородской области с 87,07% голосов, свидетельствуют первые данные после... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T21:07+0300
2024-03-17T21:07+0300
выборы президента россии
голосование
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - ПРАЙМ. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства в Нижегородской области с 87,07% голосов, свидетельствуют первые данные после обработки 0,18% протоколов на официальном табло облизбиркома. "Обработка протоколов – 0,18%. Путин В.В. (самовыдвиженец) – 87,07%, Харитонов Н.М. (КПРФ) – 8,11%, Слуцкий Л.Э. (ЛДПР) – 3,06%, Даванков В.А. (партия "Новые люди") – 1,59% избирателей", - приводятся предварительные данные на официальном табло облизбиркома. На выборах президента России 18 марта 2018 года в Нижегородской области Путин набрал 77,26% голосов избирателей. Явка составила 65,98%. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило три дня – 15, 16 и 17 марта.
https://1prime.ru/20240317/putin-846419641.html
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голосование
Выборы президента России, голосование
21:07 17.03.2024
 
Путин лидирует на выборах в Нижегородской области с 87,07% голосов

Путин лидирует в Нижегородской области на выборах президента России с 87,07% голосов

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - ПРАЙМ. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства в Нижегородской области с 87,07% голосов, свидетельствуют первые данные после обработки 0,18% протоколов на официальном табло облизбиркома.
"Обработка протоколов – 0,18%. Путин В.В. (самовыдвиженец) – 87,07%, Харитонов Н.М. (КПРФ) – 8,11%, Слуцкий Л.Э. (ЛДПР) – 3,06%, Даванков В.А. (партия "Новые люди") – 1,59% избирателей", - приводятся предварительные данные на официальном табло облизбиркома.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах президента России с 87 процентов голосов
21:01
На выборах президента России 18 марта 2018 года в Нижегородской области Путин набрал 77,26% голосов избирателей. Явка составила 65,98%.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило три дня – 15, 16 и 17 марта.
 
Выборы президента Россииголосование
 
 
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