https://1prime.ru/20240317/putin-846420038.html

Путин лидирует на выборах президента России с 87,97 процента голосов

Путин лидирует на выборах президента России с 87,97 процента голосов - 17.03.2024, ПРАЙМ

Путин лидирует на выборах президента России с 87,97 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,97% голосов, Николай Харитонов набирает 3,8% голосов, Леонид Слуцкий - 2,96% голосов, Владислав Даванков - | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T21:11+0300

2024-03-17T21:11+0300

2024-03-17T21:12+0300

выборы президента россии

голосование

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,97% голосов, Николай Харитонов набирает 3,8% голосов, Леонид Слуцкий - 2,96% голосов, Владислав Даванков - 3,73% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки 24,4% протоколов. Первые данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,97% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,8% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,96% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,73% голосов. Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240317/legitimnost-846419181.html

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