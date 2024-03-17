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Путин лидирует на выборах президента России с 87,97 процента голосов - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Путин лидирует на выборах президента России с 87,97 процента голосов
Путин лидирует на выборах президента России с 87,97 процента голосов - 17.03.2024, ПРАЙМ
Путин лидирует на выборах президента России с 87,97 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,97% голосов, Николай Харитонов набирает 3,8% голосов, Леонид Слуцкий - 2,96% голосов, Владислав Даванков - | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T21:11+0300
2024-03-17T21:12+0300
выборы президента россии
голосование
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,97% голосов, Николай Харитонов набирает 3,8% голосов, Леонид Слуцкий - 2,96% голосов, Владислав Даванков - 3,73% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки 24,4% протоколов. Первые данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,97% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,8% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,96% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,73% голосов. Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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голосование
Выборы президента России, голосование
21:11 17.03.2024 (обновлено: 21:12 17.03.2024)
 
Путин лидирует на выборах президента России с 87,97 процента голосов

ЦИК: Путин лидирует на выборах президента России с 87,97 процентов голосов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,97% голосов, Николай Харитонов набирает 3,8% голосов, Леонид Слуцкий - 2,96% голосов, Владислав Даванков - 3,73% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки 24,4% протоколов.
Первые данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.
Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,97% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,8% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,96% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,73% голосов.
Посол России в США Антонов
Антонов: мнение США о выборах в России не повлияет на их легитимность
20:46
Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента Россииголосование
 
 
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