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Путин лидирует на выборах с 87,34 процента голосов - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Путин лидирует на выборах с 87,34 процента голосов
Путин лидирует на выборах с 87,34 процента голосов - 17.03.2024, ПРАЙМ
Путин лидирует на выборах с 87,34 процента голосов
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,11% голосов, Владислав Даванков - 4,01%... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T22:46+0300
2024-03-17T22:46+0300
выборы президента россии
итоги голосования-2024
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,11% голосов, Владислав Даванков - 4,01% голосов, Леонид Слуцкий - 3,11% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 50,02% протоколов.Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, проходят 17 марта. Кандидатами на пост главы государства являются депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, председатель комитета ГД по международным делам, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель думского комитета по развитию дальнего Востока и Арктики, член партии КПРФ Николай Харитонов. Действующий президент России Владимир Путин также участвует в гонке в качестве самовыдвиженца.Владимир Путин трижды шел на выборы как самовыдвиженец - в 2000-м, в 2004-м и в 2018-м. В 2012 году он баллотировался от "Единой России".В 2000 году Путин сообщил о своем участии в выборах 13 января на церемонии вручения ему мантии почетного члена ученого совета юридического факультета СПбГУ. В 2003-м он объявил о намерениях во время прямой линии 18 декабря. В 2011-м на съезде "Единой России" 24 сентября Путин ответил на предложение Дмитрия Медведева баллотироваться на новый срок.В 2017-м Путин объявил о намерении стать кандидатом 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, отметив, что лучшего места для этого "не найти".В прошлом году командир батальона "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артем Жога в ходе церемонии вручения медалей "Золотая звезда" попросил Путина принять участие в выборах. Российский лидер ответил, что будет выдвигаться на новый срок в 2024 году.
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40
итоги голосования-2024
Выборы президента России, Итоги голосования-2024
22:46 17.03.2024
 
Путин лидирует на выборах с 87,34 процента голосов

Путин лидирует на выборах с 87,34 процента голосов после обработки 50,02% протоколов

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Калининград
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Калининград
© POOL
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,11% голосов, Владислав Даванков - 4,01% голосов, Леонид Слуцкий - 3,11% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 50,02% протоколов.
Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, проходят 17 марта. Кандидатами на пост главы государства являются депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, председатель комитета ГД по международным делам, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель думского комитета по развитию дальнего Востока и Арктики, член партии КПРФ Николай Харитонов. Действующий президент России Владимир Путин также участвует в гонке в качестве самовыдвиженца.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах с рекордным количеством голосов в истории России
Вчера, 21:14
Владимир Путин трижды шел на выборы как самовыдвиженец - в 2000-м, в 2004-м и в 2018-м. В 2012 году он баллотировался от "Единой России".
В 2000 году Путин сообщил о своем участии в выборах 13 января на церемонии вручения ему мантии почетного члена ученого совета юридического факультета СПбГУ. В 2003-м он объявил о намерениях во время прямой линии 18 декабря. В 2011-м на съезде "Единой России" 24 сентября Путин ответил на предложение Дмитрия Медведева баллотироваться на новый срок.
В 2017-м Путин объявил о намерении стать кандидатом 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, отметив, что лучшего места для этого "не найти".
В прошлом году командир батальона "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артем Жога в ходе церемонии вручения медалей "Золотая звезда" попросил Путина принять участие в выборах. Российский лидер ответил, что будет выдвигаться на новый срок в 2024 году.
 
Выборы президента РоссииИтоги голосования-2024
 
 
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