https://1prime.ru/20240317/rekord-846420240.html

Путин лидирует на выборах с рекордным количеством голосов в истории России

Путин лидирует на выборах с рекордным количеством голосов в истории России - 17.03.2024, ПРАЙМ

Путин лидирует на выборах с рекордным количеством голосов в истории России

Владимир Путин, исходя из данных exit poll ВЦИОМ и ФОМ, лидирует на выборах президента РФ, набирая рекордное количество голосов в истории современной России. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T21:14+0300

2024-03-17T21:14+0300

2024-03-17T21:14+0300

выборы президента россии

голосование

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин, исходя из данных exit poll ВЦИОМ и ФОМ, лидирует на выборах президента РФ, набирая рекордное количество голосов в истории современной России. На президентских выборах 2018 года Путин набрал рекордное число голосов в истории современной России. За него проголосовало 56,4 миллиона избирателей, он набрал 76,69%. Согласно данным exit poll ФОМ, Путин набирает 87,8% голосов. По данным exit poll ВЦИОМ действующий глава государства получит 87,0% голосов избирателей. По первым данным ЦИК Путин набирает 87,97% голосов на выборах президента РФ после обработки 24,4% протоколов. Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240317/vybory-846419515.html

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