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Путин лидирует на выборах с рекордным количеством голосов в истории России - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Путин лидирует на выборах с рекордным количеством голосов в истории России
Путин лидирует на выборах с рекордным количеством голосов в истории России - 17.03.2024, ПРАЙМ
Путин лидирует на выборах с рекордным количеством голосов в истории России
Владимир Путин, исходя из данных exit poll ВЦИОМ и ФОМ, лидирует на выборах президента РФ, набирая рекордное количество голосов в истории современной России. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T21:14+0300
2024-03-17T21:14+0300
выборы президента россии
голосование
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин, исходя из данных exit poll ВЦИОМ и ФОМ, лидирует на выборах президента РФ, набирая рекордное количество голосов в истории современной России. На президентских выборах 2018 года Путин набрал рекордное число голосов в истории современной России. За него проголосовало 56,4 миллиона избирателей, он набрал 76,69%. Согласно данным exit poll ФОМ, Путин набирает 87,8% голосов. По данным exit poll ВЦИОМ действующий глава государства получит 87,0% голосов избирателей. По первым данным ЦИК Путин набирает 87,97% голосов на выборах президента РФ после обработки 24,4% протоколов. Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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голосование
Выборы президента России, голосование
21:14 17.03.2024
 
Путин лидирует на выборах с рекордным количеством голосов в истории России

Exit poll: Путин лидирует на выборах с рекордным количеством голосов в истории России

© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин, исходя из данных exit poll ВЦИОМ и ФОМ, лидирует на выборах президента РФ, набирая рекордное количество голосов в истории современной России.
На президентских выборах 2018 года Путин набрал рекордное число голосов в истории современной России. За него проголосовало 56,4 миллиона избирателей, он набрал 76,69%.
Согласно данным exit poll ФОМ, Путин набирает 87,8% голосов. По данным exit poll ВЦИОМ действующий глава государства получит 87,0% голосов избирателей. По первым данным ЦИК Путин набирает 87,97% голосов на выборах президента РФ после обработки 24,4% протоколов.
Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом
20:54
Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента Россииголосование
 
 
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