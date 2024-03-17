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Глава Минэнерго проголосовал на выборах президента России
Глава Минэнерго проголосовал на выборах президента России - 17.03.2024, ПРАЙМ
Глава Минэнерго проголосовал на выборах президента России
Министр энергетики России Николай Шульгинов очно проголосовал на президентских выборах, заявила пресс-служба Минэнерго РИА Новости. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T15:24+0300
2024-03-17T15:24+0300
2024-03-17T15:24+0300
выборы президента россии
россия
николай шульгинов
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Министр энергетики России Николай Шульгинов очно проголосовал на президентских выборах, заявила пресс-служба Минэнерго РИА Новости.Министр пришел на избирательный участок с супругой, говорится в Telegram-канале Минэнерго. Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.
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россия, николай шульгинов, голосование
Выборы президента России, РОССИЯ, Николай Шульгинов, голосование
Глава Минэнерго проголосовал на выборах президента России
Глава Минэнерго России Шульгинов проголосовал на выборах президента России
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Министр энергетики России Николай Шульгинов очно проголосовал на президентских выборах, заявила пресс-служба Минэнерго РИА Новости.
Министр пришел на избирательный участок с супругой, говорится в Telegram-канале Минэнерго.
Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.