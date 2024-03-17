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Глава Минэнерго проголосовал на выборах президента России

Глава Минэнерго проголосовал на выборах президента России - 17.03.2024, ПРАЙМ

Глава Минэнерго проголосовал на выборах президента России

Министр энергетики России Николай Шульгинов очно проголосовал на президентских выборах, заявила пресс-служба Минэнерго РИА Новости. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T15:24+0300

2024-03-17T15:24+0300

2024-03-17T15:24+0300

выборы президента россии

россия

николай шульгинов

голосование

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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Министр энергетики России Николай Шульгинов очно проголосовал на президентских выборах, заявила пресс-служба Минэнерго РИА Новости.Министр пришел на избирательный участок с супругой, говорится в Telegram-канале Минэнерго. Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.

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россия, николай шульгинов, голосование