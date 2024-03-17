Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В регионах России, живущих по московскому времени, завершилось голосование - 17.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920Выборы президента России
https://1prime.ru/20240317/uchastki-846418647.html
В регионах России, живущих по московскому времени, завершилось голосование
В регионах России, живущих по московскому времени, завершилось голосование - 17.03.2024, ПРАЙМ
В регионах России, живущих по московскому времени, завершилось голосование
По завершении последнего дня голосования на выборах президента России прекратили прием граждан все избирательные участки в живущих по московскому времени... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T20:15+0300
2024-03-17T20:33+0300
выборы президента россии
россия
голосование
https://cdnn.1prime.ru/img/83823/02/838230237_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d66d09c6a39706c9054475da87066d77.jpg
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. По завершении последнего дня голосования на выборах президента России прекратили прием граждан все избирательные участки в живущих по московскому времени регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Одновременно со столичными в 20.00 закрылись участки в Приволжском федеральном округе в Кировской, Пензенской, Нижегородской областях, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Мордовии, и избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. В Северо-Западном федеральном округе прекращен доступ на избирательные участки в Карелии, Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. Кроме того, уже завершили работу участки в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях, Крыму и Севастополе, входящих в состав Южного федерального округа, а также во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа, среди которых Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край и Чечня. В Центральном федеральном округе закрылись участки для избирателей Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Кроме того, избиратели ряда регионов получили возможность проголосовать дистанционно. Воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) вплоть до 20.00 17 марта по московскому времени могли жители Карелии, Крыма, Чувашии, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Ярославской областей, Севастополя и Ненецкого автономного округа. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://1prime.ru/20240317/vybory-846417639.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83823/02/838230237_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6bc88b36a35c11d83310bbc0ea81b219.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, голосование
Выборы президента России, РОССИЯ, голосование
20:15 17.03.2024 (обновлено: 20:33 17.03.2024)
 
В регионах России, живущих по московскому времени, завершилось голосование

Закрылись избирательные участки в регионах России, живущих по московскому времени

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГолосование на референдумах о присоединении к РФ
Голосование на референдумах о присоединении к РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. По завершении последнего дня голосования на выборах президента России прекратили прием граждан все избирательные участки в живущих по московскому времени регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Одновременно со столичными в 20.00 закрылись участки в Приволжском федеральном округе в Кировской, Пензенской, Нижегородской областях, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Мордовии, и избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. В Северо-Западном федеральном округе прекращен доступ на избирательные участки в Карелии, Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.
Кроме того, уже завершили работу участки в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях, Крыму и Севастополе, входящих в состав Южного федерального округа, а также во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа, среди которых Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край и Чечня.
Голосование в России на референдумах о присоединении к РФ новых территорий - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Западные СМИ прокомментировали выборы в России
19:58
В Центральном федеральном округе закрылись участки для избирателей Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
Кроме того, избиратели ряда регионов получили возможность проголосовать дистанционно. Воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) вплоть до 20.00 17 марта по московскому времени могли жители Карелии, Крыма, Чувашии, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Ярославской областей, Севастополя и Ненецкого автономного округа.
Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента РоссииРОССИЯголосование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала