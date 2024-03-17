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В регионах России, живущих по московскому времени, завершилось голосование

В регионах России, живущих по московскому времени, завершилось голосование - 17.03.2024, ПРАЙМ

В регионах России, живущих по московскому времени, завершилось голосование

По завершении последнего дня голосования на выборах президента России прекратили прием граждан все избирательные участки в живущих по московскому времени... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T20:15+0300

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2024-03-17T20:33+0300

выборы президента россии

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голосование

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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. По завершении последнего дня голосования на выборах президента России прекратили прием граждан все избирательные участки в живущих по московскому времени регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Одновременно со столичными в 20.00 закрылись участки в Приволжском федеральном округе в Кировской, Пензенской, Нижегородской областях, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Мордовии, и избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. В Северо-Западном федеральном округе прекращен доступ на избирательные участки в Карелии, Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. Кроме того, уже завершили работу участки в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях, Крыму и Севастополе, входящих в состав Южного федерального округа, а также во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа, среди которых Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край и Чечня. В Центральном федеральном округе закрылись участки для избирателей Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Кроме того, избиратели ряда регионов получили возможность проголосовать дистанционно. Воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) вплоть до 20.00 17 марта по московскому времени могли жители Карелии, Крыма, Чувашии, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Ярославской областей, Севастополя и Ненецкого автономного округа. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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россия, голосование