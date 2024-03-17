https://1prime.ru/20240317/vybory-846417639.html

Западные СМИ прокомментировали выборы в России

Западные СМИ прокомментировали выборы в России - 17.03.2024, ПРАЙМ

Западные СМИ прокомментировали выборы в России

Западные журналисты в своих репортажах о выборах в России отметили высокую явку в новых регионах, а также многочисленные попытки сорвать голосование. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T19:58+0300

2024-03-17T19:58+0300

2024-03-17T19:59+0300

выборы президента россии

запад

голосование

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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Западные журналисты в своих репортажах о выборах в России отметили высокую явку в новых регионах, а также многочисленные попытки сорвать голосование.Журналисты CNN сообщили, что киевский режим призывал население не отдавать свой голос за российского лидера, но агитация не удалась: в новых регионах наблюдается высокий уровень явки избирателей."Граждане Украины должны всячески избегать участия в этом фарсе", − заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.В Херсоне к 17:30 16 марта явка составила 77,7 процента, а в Донецке к 21:00 16 марта - 86,5 процента.Агентство Reuters подчеркнуло увеличение количества атак ВСУ в отношении России во время выборов.17 марта украинская армия обстреляла Белгород, в результате погиб один человек, еще 11 получили ранения. Также различные повреждения в городе выявили в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, девяти частных домовладениях, на трех хозсубъектах и в 12 автомобилях. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.Издание WP отметило вмешательство Запада в выборы главы государства. США и их союзники заявили, что проведение выборов на подконтрольной России территории является нарушением международного права.Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Полный текст читайте на ИноСМИ >>

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запад, голосование