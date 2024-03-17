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Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом
Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом - 17.03.2024, ПРАЙМ
Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом
Более 249 тысяч россиян отдали свой голос за главу государства за границей, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T20:54+0300
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выборы президента россии
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Более 249 тысяч россиян отдали свой голос за главу государства за границей, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов. "По состоянию на 18:00 с учетом досрочного и трехдневного голосования — это Кипр, Таиланд, Южная Осетия, общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек", — отметил Иванов в ходе брифинга о ходе голосования на выборах президента России. Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выборы президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T20:54+0300
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голосование, выборы президента рф
Выборы президента России, голосование, Выборы президента РФ
Более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом
МИД: более 249 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за границей
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Более 249 тысяч россиян отдали свой голос за главу государства за границей, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.
"По состоянию на 18:00 с учетом досрочного и трехдневного голосования — это Кипр, Таиланд, Южная Осетия, общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек", — отметил Иванов в ходе брифинга о ходе голосования на выборах президента России.
Антонов: мнение США о выборах в России не повлияет на их легитимность
Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.