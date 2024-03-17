Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первые результаты подсчета голосов на выборах президента России - 17.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920Выборы президента России
https://1prime.ru/20240317/vybory-846422008.html
Первые результаты подсчета голосов на выборах президента России
Первые результаты подсчета голосов на выборах президента России - 17.03.2024, ПРАЙМ
Первые результаты подсчета голосов на выборах президента России
В России с рекордной явкой завершилось голосование на президентских выборах. ЦИК РФ уже обнародовал первые данные после обработки избирательных бюллетеней в... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T22:14+0300
2024-03-17T22:49+0300
выборы президента россии
голосование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168598_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_91624affaefeae38fe99b3e6b19d9b74.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. В России с рекордной явкой завершилось голосование на президентских выборах. ЦИК РФ уже обнародовал первые данные после обработки избирательных бюллетеней в регионах. Первые итоги подвели на Чукотке - по итогам обработки 100% бюллетеней Владимир Путин набрал 90,49% голосов. На втором месте получивший 3,03% голосов Леонид Слуцкий, третье место у Владислава Даванкова с 2,92% голосов, на четвертом оказался Николай Харитонов, набравший 2,3%.В Сахалинской области после обработки 100% бюллетеней Путин набрал 86,37% голосов, на втором месте Николай Харитонов (4,61% голосов), третье у Владислава Даванкова (3,85% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,25%).В остальных регионах подсчет еще продолжается. В ЕАО обработано почти 92% бюллетеней, Путин набирает 92,26% голосов. На втором месте получивший 3,11% голосов Харитонов, третье - у Слуцкого (2,02% голосов), на четвертой строчке оказался Даванков (1,48%). В Иркутской области обработано 94,63% протоколов, глава государства получил 83,94% голосов. В Приморье после обработки 88,51% протоколов Путин лидирует с 87,84%. В Томской области он набирает 80,74%, обработано 86,38% протоколов.В Новосибирской области обработано 94,32% протоколов, Путин лидирует с 83,27% голосов. В Ханты-Мансийском автономном округе Путин лидирует с 85,54% голосов после обработки 23,57% протоколов. Харитонов – 6,01%, Слуцкий – 4,81%, Даванков – 2,63%.В Ингушетии обработано 4,23% голосов. Лидирует Путин с 91,16% голосов, Даванков – 2,51%, Харитонов получил 2,42%, Слуцкий – 1,68%.В Адыгее Путин лидирует с 88,53% голосов, обработано 1,87% протоколов. В Хакасии после обработки 77,6% протоколов он получил 85,68% голосов. В Дагестане - 93,67%.В центральных регионах России подсчет голосов только начался. В Тверской области глава государства лидирует с 84,4%, обработано 0,18% протоколов. В Ивановской области Путин лидирует с 83,32% после обработки 2,83% протоколовПо дистанционному голосованию без учета данных Москвы и Калининграда Путин набрал 87,4% голосов, Даванков - 6,28%, Слуцкий - 3,76%, Харитонов - 2,56%.
https://1prime.ru/20240317/rezultaty-846421755.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168598_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_a45a1da340684764b826d8665a47079f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
голосование
Выборы президента России, голосование
22:14 17.03.2024 (обновлено: 22:49 17.03.2024)
 
Первые результаты подсчета голосов на выборах президента России

Первые результаты подсчета голосов на выборах президента России в реальном времени

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВыборы президента РФ 2024
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. В России с рекордной явкой завершилось голосование на президентских выборах. ЦИК РФ уже обнародовал первые данные после обработки избирательных бюллетеней в регионах.
Первые итоги подвели на Чукотке - по итогам обработки 100% бюллетеней Владимир Путин набрал 90,49% голосов. На втором месте получивший 3,03% голосов Леонид Слуцкий, третье место у Владислава Даванкова с 2,92% голосов, на четвертом оказался Николай Харитонов, набравший 2,3%.
В Сахалинской области после обработки 100% бюллетеней Путин набрал 86,37% голосов, на втором месте Николай Харитонов (4,61% голосов), третье у Владислава Даванкова (3,85% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,25%).
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Песков заявил, что Путину доложили о первых итогах выборов
22:03
В остальных регионах подсчет еще продолжается. В ЕАО обработано почти 92% бюллетеней, Путин набирает 92,26% голосов. На втором месте получивший 3,11% голосов Харитонов, третье - у Слуцкого (2,02% голосов), на четвертой строчке оказался Даванков (1,48%).
В Иркутской области обработано 94,63% протоколов, глава государства получил 83,94% голосов. В Приморье после обработки 88,51% протоколов Путин лидирует с 87,84%. В Томской области он набирает 80,74%, обработано 86,38% протоколов.
В Новосибирской области обработано 94,32% протоколов, Путин лидирует с 83,27% голосов.
В Ханты-Мансийском автономном округе Путин лидирует с 85,54% голосов после обработки 23,57% протоколов. Харитонов – 6,01%, Слуцкий – 4,81%, Даванков – 2,63%.
В Ингушетии обработано 4,23% голосов. Лидирует Путин с 91,16% голосов, Даванков – 2,51%, Харитонов получил 2,42%, Слуцкий – 1,68%.
В Адыгее Путин лидирует с 88,53% голосов, обработано 1,87% протоколов. В Хакасии после обработки 77,6% протоколов он получил 85,68% голосов. В Дагестане - 93,67%.
В центральных регионах России подсчет голосов только начался. В Тверской области глава государства лидирует с 84,4%, обработано 0,18% протоколов. В Ивановской области Путин лидирует с 83,32% после обработки 2,83% протоколов
По дистанционному голосованию без учета данных Москвы и Калининграда Путин набрал 87,4% голосов, Даванков - 6,28%, Слуцкий - 3,76%, Харитонов - 2,56%.
 
Выборы президента Россииголосование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала