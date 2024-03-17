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Первые результаты подсчета голосов на выборах президента России
Первые результаты подсчета голосов на выборах президента России - 17.03.2024, ПРАЙМ
Первые результаты подсчета голосов на выборах президента России
В России с рекордной явкой завершилось голосование на президентских выборах. ЦИК РФ уже обнародовал первые данные после обработки избирательных бюллетеней в... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T22:14+0300
2024-03-17T22:14+0300
2024-03-17T22:49+0300
выборы президента россии
голосование
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. В России с рекордной явкой завершилось голосование на президентских выборах. ЦИК РФ уже обнародовал первые данные после обработки избирательных бюллетеней в регионах. Первые итоги подвели на Чукотке - по итогам обработки 100% бюллетеней Владимир Путин набрал 90,49% голосов. На втором месте получивший 3,03% голосов Леонид Слуцкий, третье место у Владислава Даванкова с 2,92% голосов, на четвертом оказался Николай Харитонов, набравший 2,3%.В Сахалинской области после обработки 100% бюллетеней Путин набрал 86,37% голосов, на втором месте Николай Харитонов (4,61% голосов), третье у Владислава Даванкова (3,85% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,25%).В остальных регионах подсчет еще продолжается. В ЕАО обработано почти 92% бюллетеней, Путин набирает 92,26% голосов. На втором месте получивший 3,11% голосов Харитонов, третье - у Слуцкого (2,02% голосов), на четвертой строчке оказался Даванков (1,48%). В Иркутской области обработано 94,63% протоколов, глава государства получил 83,94% голосов. В Приморье после обработки 88,51% протоколов Путин лидирует с 87,84%. В Томской области он набирает 80,74%, обработано 86,38% протоколов.В Новосибирской области обработано 94,32% протоколов, Путин лидирует с 83,27% голосов. В Ханты-Мансийском автономном округе Путин лидирует с 85,54% голосов после обработки 23,57% протоколов. Харитонов – 6,01%, Слуцкий – 4,81%, Даванков – 2,63%.В Ингушетии обработано 4,23% голосов. Лидирует Путин с 91,16% голосов, Даванков – 2,51%, Харитонов получил 2,42%, Слуцкий – 1,68%.В Адыгее Путин лидирует с 88,53% голосов, обработано 1,87% протоколов. В Хакасии после обработки 77,6% протоколов он получил 85,68% голосов. В Дагестане - 93,67%.В центральных регионах России подсчет голосов только начался. В Тверской области глава государства лидирует с 84,4%, обработано 0,18% протоколов. В Ивановской области Путин лидирует с 83,32% после обработки 2,83% протоколовПо дистанционному голосованию без учета данных Москвы и Калининграда Путин набрал 87,4% голосов, Даванков - 6,28%, Слуцкий - 3,76%, Харитонов - 2,56%.
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голосование
Выборы президента России, голосование
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. В России с рекордной явкой завершилось голосование на президентских выборах. ЦИК РФ уже обнародовал первые данные после обработки избирательных бюллетеней в регионах.
Первые итоги подвели на Чукотке - по итогам обработки 100% бюллетеней Владимир Путин набрал 90,49% голосов. На втором месте получивший 3,03% голосов Леонид Слуцкий, третье место у Владислава Даванкова с 2,92% голосов, на четвертом оказался Николай Харитонов, набравший 2,3%.
В Сахалинской области после обработки 100% бюллетеней Путин набрал 86,37% голосов, на втором месте Николай Харитонов (4,61% голосов), третье у Владислава Даванкова (3,85% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,25%).
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В остальных регионах подсчет еще продолжается. В ЕАО обработано почти 92% бюллетеней, Путин набирает 92,26% голосов. На втором месте получивший 3,11% голосов Харитонов, третье - у Слуцкого (2,02% голосов), на четвертой строчке оказался Даванков (1,48%).
В Иркутской области обработано 94,63% протоколов, глава государства получил 83,94% голосов. В Приморье после обработки 88,51% протоколов Путин лидирует с 87,84%. В Томской области он набирает 80,74%, обработано 86,38% протоколов.
В Новосибирской области обработано 94,32% протоколов, Путин лидирует с 83,27% голосов.
В Ханты-Мансийском автономном округе Путин лидирует с 85,54% голосов после обработки 23,57% протоколов. Харитонов – 6,01%, Слуцкий – 4,81%, Даванков – 2,63%.
В Ингушетии обработано 4,23% голосов. Лидирует Путин с 91,16% голосов, Даванков – 2,51%, Харитонов получил 2,42%, Слуцкий – 1,68%.
В Адыгее Путин лидирует с 88,53% голосов, обработано 1,87% протоколов. В Хакасии после обработки 77,6% протоколов он получил 85,68% голосов. В Дагестане - 93,67%.
В центральных регионах России подсчет голосов только начался. В Тверской области глава государства лидирует с 84,4%, обработано 0,18% протоколов. В Ивановской области Путин лидирует с 83,32% после обработки 2,83% протоколов
По дистанционному голосованию без учета данных Москвы и Калининграда Путин набрал 87,4% голосов, Даванков - 6,28%, Слуцкий - 3,76%, Харитонов - 2,56%.