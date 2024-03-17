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Путин побеждает на выборах президента России в Санкт-Петербурге - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Путин побеждает на выборах президента России в Санкт-Петербурге
Путин побеждает на выборах президента России в Санкт-Петербурге - 17.03.2024, ПРАЙМ
Путин побеждает на выборах президента России в Санкт-Петербурге
Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Санкт-Петербурге. По результатам обработки 1,76% протоколов он получил 80,85% голосов, сообщил... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T22:59+0300
2024-03-17T22:59+0300
выборы президента россии
итоги голосования-2024
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Санкт-Петербурге. По результатам обработки 1,76% протоколов он получил 80,85% голосов, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин."Второе место - Даванков с результатом 8,33%, третье место - Слуцкий с результатом 4,56% и (четвертое - ред.) Харитонов с результатом 3,66%", - сообщил он.Согласно обнародованным ранее данным exit poll Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра, Путин набирает 83% голосов.Выборы президента России проводятся 17 марта 2024 года. Голосование проходит с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост главы государства являются депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, председатель комитета ГД по международным делам, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель думского комитета по развитию дальнего Востока и Арктики, член партии КПРФ Николай Харитонов. Действующий президент России Владимир Путин также участвует в гонке в качестве самовыдвиженца.
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итоги голосования-2024
Выборы президента России, Итоги голосования-2024
22:59 17.03.2024
 
Путин побеждает на выборах президента России в Санкт-Петербурге

Горизбирком: Путин побеждает на выборах президента России в Санкт-Петербурге

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПразднование Нового года в городах России
Празднование Нового года в городах России - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Санкт-Петербурге. По результатам обработки 1,76% протоколов он получил 80,85% голосов, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
"Второе место - Даванков с результатом 8,33%, третье место - Слуцкий с результатом 4,56% и (четвертое - ред.) Харитонов с результатом 3,66%", - сообщил он.
Согласно обнародованным ранее данным exit poll Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра, Путин набирает 83% голосов.
Выборы президента России проводятся 17 марта 2024 года. Голосование проходит с 15 по 17 марта.
Кандидатами на пост главы государства являются депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, председатель комитета ГД по международным делам, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель думского комитета по развитию дальнего Востока и Арктики, член партии КПРФ Николай Харитонов. Действующий президент России Владимир Путин также участвует в гонке в качестве самовыдвиженца.
 
Выборы президента РоссииИтоги голосования-2024
 
 
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