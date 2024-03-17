Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе - 17.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920Выборы президента России
https://1prime.ru/20240317/vybory-846424223.html
Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе
Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе - 17.03.2024, ПРАЙМ
Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе
Незначительное количество жалоб в избирательном штабе на выборах президента России свидетельствует о качестве проделанной работы, заявил кандидат в президенты... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T23:50+0300
2024-03-17T23:57+0300
выборы президента россии
итоги голосования-2024
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/11/846422382_0:339:3039:2048_1920x0_80_0_0_059fb232e4455ff87cf777e3567767de.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Незначительное количество жалоб в избирательном штабе на выборах президента России свидетельствует о качестве проделанной работы, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. В воскресенье ближе к полуночи он приехал в свой выборный штаб в Гостином дворе.Путин поблагодарил волонтеров штаба за проделанную работу в ходе избирательной кампании. "Мне приятно быть в этот вечер со своими соратниками и единомышленниками", - сказал он.Глава государства поблагодарил всех россиян, принявших участие в выборах. Он заверил, что в настоящее время есть все условия для того, чтобы двигаться вперед, чтобы Россия стала крепче, сильнее и эффективнее. По его словам, выборы - это не просто формальность. Из голосов граждан создается единая воля народа, который и является источником власти. У страны много задач, теперь нет сомнений в консолидации общества, а, значит, будут выполнены все планы и намеченные цели. Владимир Путин трижды шел на выборы как самовыдвиженец - в 2000-м, в 2004-м и в 2018-м. В 2012 году он баллотировался от "Единой России". Выборы президента России проводятся 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить с 15 по 17 марта.
https://1prime.ru/20240317/vybory-846423821.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
LIVE: Владимир Путин в избирательном штабе
LIVE: Владимир Путин в избирательном штабе
2024-03-17T23:50+0300
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/11/846422382_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_8c9483523aabf75535b0e197fbeb45f5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
итоги голосования-2024, владимир путин
Выборы президента России, Итоги голосования-2024, Владимир Путин
23:50 17.03.2024 (обновлено: 23:57 17.03.2024)
 
Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе

Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе и поблагодарил волонтеров

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Незначительное количество жалоб в избирательном штабе на выборах президента России свидетельствует о качестве проделанной работы, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
Президент РФ В. Путин провел совещание по экономическим вопросам
Путин лидирует на выборах президента России с 87,26 процента голосов
Вчера, 23:30
В воскресенье ближе к полуночи он приехал в свой выборный штаб в Гостином дворе.
Путин поблагодарил волонтеров штаба за проделанную работу в ходе избирательной кампании. "Мне приятно быть в этот вечер со своими соратниками и единомышленниками", - сказал он.
Глава государства поблагодарил всех россиян, принявших участие в выборах. Он заверил, что в настоящее время есть все условия для того, чтобы двигаться вперед, чтобы Россия стала крепче, сильнее и эффективнее.
По его словам, выборы - это не просто формальность. Из голосов граждан создается единая воля народа, который и является источником власти. У страны много задач, теперь нет сомнений в консолидации общества, а, значит, будут выполнены все планы и намеченные цели.
Владимир Путин трижды шел на выборы как самовыдвиженец - в 2000-м, в 2004-м и в 2018-м. В 2012 году он баллотировался от "Единой России".
Выборы президента России проводятся 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить с 15 по 17 марта.
 
Выборы президента РоссииИтоги голосования-2024Владимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала