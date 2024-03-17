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Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе
Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе - 17.03.2024, ПРАЙМ
Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе
Незначительное количество жалоб в избирательном штабе на выборах президента России свидетельствует о качестве проделанной работы, заявил кандидат в президенты... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T23:50+0300
2024-03-17T23:50+0300
2024-03-17T23:57+0300
выборы президента россии
итоги голосования-2024
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Незначительное количество жалоб в избирательном штабе на выборах президента России свидетельствует о качестве проделанной работы, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. В воскресенье ближе к полуночи он приехал в свой выборный штаб в Гостином дворе.Путин поблагодарил волонтеров штаба за проделанную работу в ходе избирательной кампании. "Мне приятно быть в этот вечер со своими соратниками и единомышленниками", - сказал он.Глава государства поблагодарил всех россиян, принявших участие в выборах. Он заверил, что в настоящее время есть все условия для того, чтобы двигаться вперед, чтобы Россия стала крепче, сильнее и эффективнее. По его словам, выборы - это не просто формальность. Из голосов граждан создается единая воля народа, который и является источником власти. У страны много задач, теперь нет сомнений в консолидации общества, а, значит, будут выполнены все планы и намеченные цели. Владимир Путин трижды шел на выборы как самовыдвиженец - в 2000-м, в 2004-м и в 2018-м. В 2012 году он баллотировался от "Единой России". Выборы президента России проводятся 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить с 15 по 17 марта.
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LIVE: Владимир Путин в избирательном штабе
LIVE: Владимир Путин в избирательном штабе
2024-03-17T23:50+0300
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итоги голосования-2024, владимир путин
Выборы президента России, Итоги голосования-2024, Владимир Путин
Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе
Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе и поблагодарил волонтеров
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Незначительное количество жалоб в избирательном штабе на выборах президента России свидетельствует о качестве проделанной работы, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
Путин лидирует на выборах президента России с 87,26 процента голосов
В воскресенье ближе к полуночи он приехал в свой выборный штаб в Гостином дворе.
Путин поблагодарил волонтеров штаба за проделанную работу в ходе избирательной кампании. "Мне приятно быть в этот вечер со своими соратниками и единомышленниками", - сказал он.
Глава государства поблагодарил всех россиян, принявших участие в выборах. Он заверил, что в настоящее время есть все условия для того, чтобы двигаться вперед, чтобы Россия стала крепче, сильнее и эффективнее.
По его словам, выборы - это не просто формальность. Из голосов граждан создается единая воля народа, который и является источником власти. У страны много задач, теперь нет сомнений в консолидации общества, а, значит, будут выполнены все планы и намеченные цели.
Владимир Путин трижды шел на выборы как самовыдвиженец - в 2000-м, в 2004-м и в 2018-м. В 2012 году он баллотировался от "Единой России".
Выборы президента России проводятся 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить с 15 по 17 марта.