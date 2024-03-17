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Раскрыты подводные камни использования домашнего Wi-Fi

Раскрыты подводные камни использования домашнего Wi-Fi - 17.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыты подводные камни использования домашнего Wi-Fi

Домашние Wi-Fi сети устроены гораздо проще, чем промышленные. Тем не менее, у них есть свои подводные камни, о которых надо знать, ведь иногда лучше предпочесть | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T03:03+0300

2024-03-17T03:03+0300

2024-03-17T03:03+0300

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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Домашние Wi-Fi сети устроены гораздо проще, чем промышленные. Тем не менее, у них есть свои подводные камни, о которых надо знать, ведь иногда лучше предпочесть кабельное соединение, рассказал агентству "Прайм" руководитель офиса международного интегратора IT-решений "Первый Бит" Алексей Елин.Начните с обновления драйверов для Wi-Fi модуля на компьютерах и операционной системы на смартфонах. Если софт долгое время не обновлялся автоматически, вполне вероятно, что, сделав это вручную, вы внезапно обнаружите, что все ваши проблемы исчезли.Затем проверьте, поддерживают ли ваш роутер и устройства соединение на частотах 5 и 6 ГГц. Обычно это быстрее, чем стандартные 2,4 ГГц, а доступных для работы каналов значительно больше, и они, скорее всего, менее загружены. Загрузку можно проверить при помощи специальных программ, чтобы потом вручную переключиться на свободный канал. В магазинах приложений Android такие утилиты находятся по словосочетанию Wi-Fi Analyzer."Предупреждаю, что в некотором оборудовании можно включить каналы, которые запрещены к использованию в России. Если не хотите проблем с законом, не выбирайте каналы от 64 до 128. Также лучше обойти стороной канал 144 — техника Apple использует его для служебных нужд", – объяснил Елин.Важно и размещение роутера – чем ближе к гаджетам, тем лучше. В идеале лучше поставить его в центр квартиры. А вот у входной двери обычно худшее место. "Представьте, что было бы, если бы единственный источник освещения в вашей квартире находился в коридоре. Согласитесь, в таких условиях работать в комнате было бы очень неэффективно", - пояснил эксперт.Роутер не должен стоять в шкафу, и его категорически нельзя закрывать зеркалами или металлическими предметами. То же касается и принимающих устройств — если задвинуть подключенную к интернету "по воздуху" приставку за телевизор, то соединение будет пропадать. Если у роутера есть внешние антенны, они должны быть направлены вертикально и параллельно друг другу.Настройки безопасности роутера требуют максимально аккуратного подхода. Так, если случайно отключить 802.11e, он же Wi-Fi Multimedia (WMM), то скорость соединения ограничится до 54 МБ/с. Включение или отключение ряда функций может привести к перебоям с отключением."Как радиоинженер, рекомендую при возможности подключаться к интернету по кабелю. Wi-Fi - прекрасная технология, которая делает удобнее жизнь миллионов людей, но передача данных по воздуху всегда будет проигрывать проводному соединению по скорости и надежности. Например, в соревновательных видеоиграх люди, подключенные по Ethernet, всегда будут иметь преимущество. Даже клавиатуры и мышки профессиональные геймеры используют только проводные", – подытожил Елин.

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эксклюзив, wi-fi, "первый бит", интернет, роутеры