https://1prime.ru/20240317/wi-fi-846354945.html
Раскрыты подводные камни использования домашнего Wi-Fi
Раскрыты подводные камни использования домашнего Wi-Fi - 17.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыты подводные камни использования домашнего Wi-Fi
Домашние Wi-Fi сети устроены гораздо проще, чем промышленные. Тем не менее, у них есть свои подводные камни, о которых надо знать, ведь иногда лучше предпочесть | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T03:03+0300
2024-03-17T03:03+0300
2024-03-17T03:03+0300
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Домашние Wi-Fi сети устроены гораздо проще, чем промышленные. Тем не менее, у них есть свои подводные камни, о которых надо знать, ведь иногда лучше предпочесть кабельное соединение, рассказал агентству "Прайм" руководитель офиса международного интегратора IT-решений "Первый Бит" Алексей Елин.Начните с обновления драйверов для Wi-Fi модуля на компьютерах и операционной системы на смартфонах. Если софт долгое время не обновлялся автоматически, вполне вероятно, что, сделав это вручную, вы внезапно обнаружите, что все ваши проблемы исчезли.Затем проверьте, поддерживают ли ваш роутер и устройства соединение на частотах 5 и 6 ГГц. Обычно это быстрее, чем стандартные 2,4 ГГц, а доступных для работы каналов значительно больше, и они, скорее всего, менее загружены. Загрузку можно проверить при помощи специальных программ, чтобы потом вручную переключиться на свободный канал. В магазинах приложений Android такие утилиты находятся по словосочетанию Wi-Fi Analyzer."Предупреждаю, что в некотором оборудовании можно включить каналы, которые запрещены к использованию в России. Если не хотите проблем с законом, не выбирайте каналы от 64 до 128. Также лучше обойти стороной канал 144 — техника Apple использует его для служебных нужд", – объяснил Елин.Важно и размещение роутера – чем ближе к гаджетам, тем лучше. В идеале лучше поставить его в центр квартиры. А вот у входной двери обычно худшее место. "Представьте, что было бы, если бы единственный источник освещения в вашей квартире находился в коридоре. Согласитесь, в таких условиях работать в комнате было бы очень неэффективно", - пояснил эксперт.Роутер не должен стоять в шкафу, и его категорически нельзя закрывать зеркалами или металлическими предметами. То же касается и принимающих устройств — если задвинуть подключенную к интернету "по воздуху" приставку за телевизор, то соединение будет пропадать. Если у роутера есть внешние антенны, они должны быть направлены вертикально и параллельно друг другу.Настройки безопасности роутера требуют максимально аккуратного подхода. Так, если случайно отключить 802.11e, он же Wi-Fi Multimedia (WMM), то скорость соединения ограничится до 54 МБ/с. Включение или отключение ряда функций может привести к перебоям с отключением."Как радиоинженер, рекомендую при возможности подключаться к интернету по кабелю. Wi-Fi - прекрасная технология, которая делает удобнее жизнь миллионов людей, но передача данных по воздуху всегда будет проигрывать проводному соединению по скорости и надежности. Например, в соревновательных видеоиграх люди, подключенные по Ethernet, всегда будут иметь преимущество. Даже клавиатуры и мышки профессиональные геймеры используют только проводные", – подытожил Елин.
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эксклюзив, wi-fi, "первый бит", интернет, роутеры
Эксклюзив, Wi-Fi, "Первый Бит", интернет, роутеры
Раскрыты подводные камни использования домашнего Wi-Fi
Эксперт Елин: для скорости и стабильности соединения лучше отказаться от домашнего Wi-Fi
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Домашние Wi-Fi сети устроены гораздо проще, чем промышленные. Тем не менее, у них есть свои подводные камни, о которых надо знать, ведь иногда лучше предпочесть кабельное соединение, рассказал агентству "Прайм" руководитель офиса международного интегратора IT-решений "Первый Бит" Алексей Елин.
Начните с обновления драйверов для Wi-Fi модуля на компьютерах и операционной системы на смартфонах. Если софт долгое время не обновлялся автоматически, вполне вероятно, что, сделав это вручную, вы внезапно обнаружите, что все ваши проблемы исчезли.
Затем проверьте, поддерживают ли ваш роутер и устройства соединение на частотах 5 и 6 ГГц. Обычно это быстрее, чем стандартные 2,4 ГГц, а доступных для работы каналов значительно больше, и они, скорее всего, менее загружены. Загрузку можно проверить при помощи специальных программ, чтобы потом вручную переключиться на свободный канал. В магазинах приложений Android такие утилиты находятся по словосочетанию Wi-Fi Analyzer.
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"Предупреждаю, что в некотором оборудовании можно включить каналы, которые запрещены к использованию в России. Если не хотите проблем с законом, не выбирайте каналы от 64 до 128. Также лучше обойти стороной канал 144 — техника Apple использует его для служебных нужд", – объяснил Елин.
Важно и размещение роутера – чем ближе к гаджетам, тем лучше. В идеале лучше поставить его в центр квартиры. А вот у входной двери обычно худшее место. "Представьте, что было бы, если бы единственный источник освещения в вашей квартире находился в коридоре. Согласитесь, в таких условиях работать в комнате было бы очень неэффективно", - пояснил эксперт.
Роутер не должен стоять в шкафу, и его категорически нельзя закрывать зеркалами или металлическими предметами. То же касается и принимающих устройств — если задвинуть подключенную к интернету "по воздуху" приставку за телевизор, то соединение будет пропадать. Если у роутера есть внешние антенны, они должны быть направлены вертикально и параллельно друг другу.
Настройки безопасности роутера требуют максимально аккуратного подхода. Так, если случайно отключить 802.11e, он же Wi-Fi Multimedia (WMM), то скорость соединения ограничится до 54 МБ/с. Включение или отключение ряда функций может привести к перебоям с отключением.
"Как радиоинженер, рекомендую при возможности подключаться к интернету по кабелю. Wi-Fi - прекрасная технология, которая делает удобнее жизнь миллионов людей, но передача данных по воздуху всегда будет проигрывать проводному соединению по скорости и надежности. Например, в соревновательных видеоиграх люди, подключенные по Ethernet, всегда будут иметь преимущество. Даже клавиатуры и мышки профессиональные геймеры используют только проводные", – подытожил Елин.