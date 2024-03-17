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Предварительная явка на выборах в Москве превышает 66 процентов
Предварительная явка на выборах в Москве превышает 66 процентов - 17.03.2024, ПРАЙМ
Предварительная явка на выборах в Москве превышает 66 процентов
Предварительная явка на выборах президента РФ в Москве превышает 66%, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T20:20+0300
2024-03-17T20:20+0300
2024-03-17T20:20+0300
выборы президента россии
голосование
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Предварительная явка на выборах президента РФ в Москве превышает 66%, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Москвичи показали высочайшую на мой взгляд активность… Явка предварительная превышает 66%", - сказала Кириллова. Она отметила, что, по предварительным данным, выдано порядка 5 миллионов 379 тысяч 336 бюллетеней.
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голосование
Выборы президента России, голосование
Предварительная явка на выборах в Москве превышает 66 процентов
Глава Мосгоризбиркома: предварительная явка на выборах в Москве превышает 66 процентов
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Предварительная явка на выборах президента РФ в Москве превышает 66%, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"Москвичи показали высочайшую на мой взгляд активность… Явка предварительная превышает 66%", - сказала Кириллова.
Она отметила, что, по предварительным данным, выдано порядка 5 миллионов 379 тысяч 336 бюллетеней.
Итоговая явка на выборах в ЛНР превысила 87 процентов