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Предварительная явка на выборах в Москве превышает 66 процентов - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Предварительная явка на выборах в Москве превышает 66 процентов
Предварительная явка на выборах в Москве превышает 66 процентов - 17.03.2024, ПРАЙМ
Предварительная явка на выборах в Москве превышает 66 процентов
Предварительная явка на выборах президента РФ в Москве превышает 66%, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. | 17.03.2024, ПРАЙМ
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выборы президента россии
голосование
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Предварительная явка на выборах президента РФ в Москве превышает 66%, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Москвичи показали высочайшую на мой взгляд активность… Явка предварительная превышает 66%", - сказала Кириллова. Она отметила, что, по предварительным данным, выдано порядка 5 миллионов 379 тысяч 336 бюллетеней.
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голосование
Выборы президента России, голосование
20:20 17.03.2024
 
Предварительная явка на выборах в Москве превышает 66 процентов

Глава Мосгоризбиркома: предварительная явка на выборах в Москве превышает 66 процентов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГолосование на референдумах о присоединении новых территорий к РФ в городах России
Голосование на референдумах о присоединении новых территорий к РФ в городах России - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Предварительная явка на выборах президента РФ в Москве превышает 66%, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"Москвичи показали высочайшую на мой взгляд активность… Явка предварительная превышает 66%", - сказала Кириллова.
Она отметила, что, по предварительным данным, выдано порядка 5 миллионов 379 тысяч 336 бюллетеней.
Итоговая явка на выборах в ЛНР превысила 87 процентов
18:27
 
Выборы президента Россииголосование
 
 
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