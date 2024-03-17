https://1prime.ru/20240317/yavka-846418900.html

Предварительная явка на выборах в Москве превышает 66 процентов

Предварительная явка на выборах в Москве превышает 66 процентов - 17.03.2024, ПРАЙМ

Предварительная явка на выборах в Москве превышает 66 процентов

Предварительная явка на выборах президента РФ в Москве превышает 66%, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T20:20+0300

2024-03-17T20:20+0300

2024-03-17T20:20+0300

выборы президента россии

голосование

https://cdnn.1prime.ru/img/83826/14/838261478_0:81:3201:1882_1920x0_80_0_0_2e4b92af3c2676731a6f2a12f0727d04.jpg

МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Предварительная явка на выборах президента РФ в Москве превышает 66%, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Москвичи показали высочайшую на мой взгляд активность… Явка предварительная превышает 66%", - сказала Кириллова. Она отметила, что, по предварительным данным, выдано порядка 5 миллионов 379 тысяч 336 бюллетеней.

https://1prime.ru/20240317/846413216.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

голосование