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Явка на выборах президента России составила 73,33 процента - 17.03.2024, ПРАЙМ
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Явка на выборах президента России составила 73,33 процента
Явка на выборах президента России составила 73,33 процента - 17.03.2024, ПРАЙМ
Явка на выборах президента России составила 73,33 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране по состоянию на 20.25 мск составляет 73,33%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T20:29+0300
2024-03-17T20:29+0300
выборы президента россии
голосование
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране по состоянию на 20.25 мск составляет 73,33%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ. Как следует из данных о ходе голосования на сайте ЦИК, к 20.25 мск воскресенья явка по стране составила 73,33%. На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск - 34,72%, к 17.00 мск - 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%. Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.
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голосование
Выборы президента России, голосование
20:29 17.03.2024
 
Явка на выборах президента России составила 73,33 процента

ЦИК: Явка избирателей на выборах президента России по стране составила 73,33% к 20.25 мск

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГолосование в России на референдумах о присоединении к РФ новых территорий
Голосование в России на референдумах о присоединении к РФ новых территорий - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране по состоянию на 20.25 мск составляет 73,33%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ.
Как следует из данных о ходе голосования на сайте ЦИК, к 20.25 мск воскресенья явка по стране составила 73,33%.
На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск - 34,72%, к 17.00 мск - 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%.
Голосование на референдумах о присоединении новых территорий к РФ в городах России - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Предварительная явка на выборах в Москве превышает 66 процентов
20:20
Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.
 
Выборы президента Россииголосование
 
 
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