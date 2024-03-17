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Явка на выборах президента России составила 73,33 процента

Явка на выборах президента России составила 73,33 процента - 17.03.2024, ПРАЙМ

Явка на выборах президента России составила 73,33 процента

Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране по состоянию на 20.25 мск составляет 73,33%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ. | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T20:29+0300

2024-03-17T20:29+0300

2024-03-17T20:29+0300

выборы президента россии

голосование

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране по состоянию на 20.25 мск составляет 73,33%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ. Как следует из данных о ходе голосования на сайте ЦИК, к 20.25 мск воскресенья явка по стране составила 73,33%. На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск - 34,72%, к 17.00 мск - 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%. Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.

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