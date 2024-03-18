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"Никогда не банкротились с такой скоростью". Экономисты ФРГ бьют тревогу - 18.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Никогда не банкротились с такой скоростью". Экономисты ФРГ бьют тревогу
"Никогда не банкротились с такой скоростью". Экономисты ФРГ бьют тревогу - 18.03.2024, ПРАЙМ
"Никогда не банкротились с такой скоростью". Экономисты ФРГ бьют тревогу
В течение последних полутора лет число предприятий в Германии, которые объявили о своей неплатежеспособности, выражается двузначными цифрами, и есть все... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T05:52+0300
2024-03-18T05:53+0300
экономика
германия
банкротство
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. В течение последних полутора лет число предприятий в Германии, которые объявили о своей неплатежеспособности, выражается двузначными цифрами, и есть все основания полагать, что компаний-банкротов в стране будет становиться все больше и больше, говорится в публикации немецкого издания NIUS.Как отмечается в статье, в 2023 году количество банкротств немецких компаний увеличилось на 22,1% - до 17 814 случаев. При этом было зафиксировано на 38% больше крупных банкротств, чем годом ранее, и сегодня налицо все признаки, что это лишь начало длинной волны банкротств, подчеркивают авторы материала."С конца 2022 года Германия находится в состоянии экономического кризиса. В том же году также значительно выросли цены на энергоносители и процентные ставки в стране. С августа 2022 года число банкротств компаний в Германии растет двузначными темпами по сравнению с предыдущим годом. В данных Федерального статистического управления нет периода, сопоставимого с текущей тенденцией: еще никогда не было такого быстрого и длительного роста неплатежеспособности, как сейчас", - утверждается в публикации.Вместе с тем авторы считают, что эпоха низких процентных ставок подошла к концу, а это чревато весьма негативными последствиями: так называемые компании-зомби, ранее выживавшие благодаря выгодным кредитам, с повышением ставок столкнулись с трудностями – теперь эти предприятия со значительными объемами кредитов испытывают серьезные проблемы."В сфере банкротств особенно выделяются строительная отрасль и агентства временного трудоустройства, а это плохое предзнаменование для экономики, поскольку оба сектора считаются индикаторами процессов, которые затем распространятся и на другие отрасли", - резюмируют авторы.
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германия, банкротство
Экономика, ГЕРМАНИЯ, банкротство
05:52 18.03.2024 (обновлено: 05:53 18.03.2024)
 
"Никогда не банкротились с такой скоростью". Экономисты ФРГ бьют тревогу

NIUS: немецкие компании никогда не банкротились с такой скоростью, как сейчас

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. В течение последних полутора лет число предприятий в Германии, которые объявили о своей неплатежеспособности, выражается двузначными цифрами, и есть все основания полагать, что компаний-банкротов в стране будет становиться все больше и больше, говорится в публикации немецкого издания NIUS.
Как отмечается в статье, в 2023 году количество банкротств немецких компаний увеличилось на 22,1% - до 17 814 случаев. При этом было зафиксировано на 38% больше крупных банкротств, чем годом ранее, и сегодня налицо все признаки, что это лишь начало длинной волны банкротств, подчеркивают авторы материала.
"С конца 2022 года Германия находится в состоянии экономического кризиса. В том же году также значительно выросли цены на энергоносители и процентные ставки в стране. С августа 2022 года число банкротств компаний в Германии растет двузначными темпами по сравнению с предыдущим годом. В данных Федерального статистического управления нет периода, сопоставимого с текущей тенденцией: еще никогда не было такого быстрого и длительного роста неплатежеспособности, как сейчас", - утверждается в публикации.
Вместе с тем авторы считают, что эпоха низких процентных ставок подошла к концу, а это чревато весьма негативными последствиями: так называемые компании-зомби, ранее выживавшие благодаря выгодным кредитам, с повышением ставок столкнулись с трудностями – теперь эти предприятия со значительными объемами кредитов испытывают серьезные проблемы.
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
Глава ФРС ожидает новых банкротств американских банков в 2024 году
7 марта, 20:13
"В сфере банкротств особенно выделяются строительная отрасль и агентства временного трудоустройства, а это плохое предзнаменование для экономики, поскольку оба сектора считаются индикаторами процессов, которые затем распространятся и на другие отрасли", - резюмируют авторы.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯбанкротство
 
 
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