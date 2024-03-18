https://1prime.ru/20240318/846430155.html

"Никогда не банкротились с такой скоростью". Экономисты ФРГ бьют тревогу

"Никогда не банкротились с такой скоростью". Экономисты ФРГ бьют тревогу - 18.03.2024, ПРАЙМ

"Никогда не банкротились с такой скоростью". Экономисты ФРГ бьют тревогу

В течение последних полутора лет число предприятий в Германии, которые объявили о своей неплатежеспособности, выражается двузначными цифрами, и есть все... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T05:52+0300

2024-03-18T05:52+0300

2024-03-18T05:53+0300

экономика

германия

банкротство

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg

МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. В течение последних полутора лет число предприятий в Германии, которые объявили о своей неплатежеспособности, выражается двузначными цифрами, и есть все основания полагать, что компаний-банкротов в стране будет становиться все больше и больше, говорится в публикации немецкого издания NIUS.Как отмечается в статье, в 2023 году количество банкротств немецких компаний увеличилось на 22,1% - до 17 814 случаев. При этом было зафиксировано на 38% больше крупных банкротств, чем годом ранее, и сегодня налицо все признаки, что это лишь начало длинной волны банкротств, подчеркивают авторы материала."С конца 2022 года Германия находится в состоянии экономического кризиса. В том же году также значительно выросли цены на энергоносители и процентные ставки в стране. С августа 2022 года число банкротств компаний в Германии растет двузначными темпами по сравнению с предыдущим годом. В данных Федерального статистического управления нет периода, сопоставимого с текущей тенденцией: еще никогда не было такого быстрого и длительного роста неплатежеспособности, как сейчас", - утверждается в публикации.Вместе с тем авторы считают, что эпоха низких процентных ставок подошла к концу, а это чревато весьма негативными последствиями: так называемые компании-зомби, ранее выживавшие благодаря выгодным кредитам, с повышением ставок столкнулись с трудностями – теперь эти предприятия со значительными объемами кредитов испытывают серьезные проблемы."В сфере банкротств особенно выделяются строительная отрасль и агентства временного трудоустройства, а это плохое предзнаменование для экономики, поскольку оба сектора считаются индикаторами процессов, которые затем распространятся и на другие отрасли", - резюмируют авторы.

https://1prime.ru/20240307/846081564.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, банкротство