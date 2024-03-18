https://1prime.ru/20240318/846431323.html

CNN: Соединенным Штатам угрожает новая гражданская война

CNN: Соединенным Штатам угрожает новая гражданская война - 18.03.2024, ПРАЙМ

CNN: Соединенным Штатам угрожает новая гражданская война

Рост социально-политической напряженности в Соединенных Штатах способна вылиться в новую гражданскую войну. Политики, политологи и журналисты строят мрачные... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T06:41+0300

2024-03-18T06:41+0300

2024-03-18T06:42+0300

политика

сша

гражданская война

мнение

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Рост социально-политической напряженности в Соединенных Штатах способна вылиться в новую гражданскую войну. Политики, политологи и журналисты строят мрачные прогнозы, опасаясь волны насилия со стороны экстремистов, предупреждает CNN.Как сообщается, по мере приближения выборов в Соединенных Штатах множатся тревожные предсказания, обещающие подъем волны насилия на политической почве.Громче других звучит голос бывшего главы государства Дональда Трампа, который предвещает "бедлам в стране" в случае своего поражения в президентской гонке из-за заведенных в отношении него уголовных дел.Политолог Барбара Ф. Уолтер в книге 2022 года издания "Как начинаются гражданские войны и как их прекратить" выдвигает предположение, что в настоящий момент Соединенные Штаты ближе к гражданской войне, чем многим кажется. Свою позицию Уолтер объясняет тем, что на сегодняшний день в США царит "токсичная смесь политического экстремизма и поляризации, социальная и культурная клановость" и при этом наблюдается необычайно высокая популярность теорий заговора, растут продажи оружия, а население теряет веру в правительство и демократическое государство.В числе ключевых факторов приближения гражданской войны Уолтер также называет распространение убежденности, что современное общество безнадежно и должно быть уничтожено ради создания нового порядка."Сторонники такого течения (создания нового порядка – прим. ред.) уверены, что для краха испорченной демократии необходимы насильственные методы. Для этого они разжигают разобщенность и раскол нападками на расовые меньшинства, евреев, либералов, нелегалов и политические элиты, что в конечном итоге может спровоцировать вторую гражданскую войну. Такая террористическая стратегия продолжает традицию насилия ультраправых в Америке, развившуюся с конца 1970-х годов", - говорится в статье.Вместе с тем в публикации упоминается и канадский журналист Стивен Марш, который в книге 2022 года издания "Следующая гражданская война: вести из будущего Америки" утверждает, что новой гражданской войны в Соединенных Штатах уже не избежать."Близится конец Соединенных Штатов, — провозглашает Марш. — Вопрос в том, каким он будет". Он считает, что США погружаются в междоусобный конфликт, в большей степени свойственный бедным странам, нежели крупнейшей экономике мира.

https://1prime.ru/20240317/846411375.html

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сша, гражданская война, мнение