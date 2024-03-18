https://1prime.ru/20240318/846431988.html

В Британии попытались доказать, что русские "против Путина"

В Британии попытались доказать, что русские "против Путина" - 18.03.2024, ПРАЙМ

В Британии попытались доказать, что русские "против Путина"

Британский телеканал Sky News хотел показать, как россияне, решившие проголосовать на участке при посольстве в Лондоне, выражают свои крайне оппозиционные... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T07:35+0300

2024-03-18T07:35+0300

2024-03-18T07:39+0300

политика

россияне

владимир путин

мнение

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Британский телеканал Sky News хотел показать, как россияне, решившие проголосовать на участке при посольстве в Лондоне, выражают свои крайне оппозиционные взгляды. Однако репортеры обнаружили, что люди в очереди активно поддерживают политику Владимира Путина. При этом вышедшее в эфир интервью россиянки, проживающей в Лондоне и поддерживающей российского лидера, вызвало множество позитивных комментариев в соцсети Х.В интервью Sky News россиянка, проживающая в Лондоне, заявила, что "рада голосовать за Путина", потому что ей "нравится то, что он делает", "его политический курс", и она "искренне поддерживает его".Судя по всему, это интервью довольно сильно впечатлило многих зрителей - они оставили множество комментариев. Среди них встречались как призывы выдворить героиню сюжета за пределы Великобритании и разнообразные угрозы, так и самые позитивные оценки ее позиции.Вот некоторые из них.SpetsnaZ 007 @Alex_Oloyede2: "Ха-ха… Вы только посмотрите на всех этих козлов в комментах, раздраженных тем, что Sky News показали россиянку, а не украинскую проститутку".SeNNa @HRHDukeofMK (Великобритания): "Она великолепна".Melanie@mefbama (США): "Странно, что в России до сих пор проходят выборы, а на Украине их нет, потому что правительство Зеленского не разрешает их проводить. Это заставляет меня усомниться, что на Украине вообще есть демократия".Ibrahim Saidi @IboSaidy (ОАЭ): "Вот такой уровень зрелости, уверенности и доверия, с которым она относится к своему правительству, я желаю большинству европейцев и даже американцам. Я в восторге от этой леди, она удивительная, даже вдали от России она знает, что происходит и что хорошо для ее страны. Теперь вы скажете, что Путин подтасовал голоса".Anglotopia @AngloApostleUK (английский патриот): "Можем ли мы проголосовать за Путина, чтобы он стал нашим премьер-министром?"george the dragon @Decibell9: "Я бы тоже проголосовал за него, возможно, он мог бы заняться реформами в Великобритании в качестве подработки".AFB @AFBTrader44: "Уверен, Sky News не ожидали такого ответа".Steve @yucca7 (Великобритания): "Уважаю ее, она хорошо говорит и объясняет свою позицию, а это гораздо больше, чем то, что делают наши бараны в Великобритании, когда дело доходит до голосования.Все эти люди, которые тут причитают, они что — русские?Они испытали то, что испытала она?Ее голос, ее выбор..."

https://1prime.ru/20240318/vybory-846425177.html

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россияне, владимир путин, мнение