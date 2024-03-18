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Россияне усилили поддержку Путина, пишет СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Россияне усилили поддержку Путина, пишет СМИ
Россияне усилили поддержку Путина, пишет СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ
Россияне усилили поддержку Путина, пишет СМИ
Поддержка Владимира Путина со стороны россиян усилилась, сообщает турецкое издание Aydınlık в посвященной президентским выборам в России статье. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T08:14+0300
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выборы президента россии
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АНКАРА, 18 мар - ПРАЙМ. Поддержка Владимира Путина со стороны россиян усилилась, сообщает турецкое издание Aydınlık в посвященной президентским выборам в России статье."Российский народ усилил поддержку президента Владимира Путина", - пишет автор статьи, указывая, что проводимая на Украине спецоперация России вызвала "положительный отклик у граждан".Кроме того, как отмечает издание, по результатам выборов главы России уверенность в президентстве Путина только усилилась. Автор также упомянул выступление нынешнего президента после обнародования предварительных результатов, в котором он заявил, что Россия сделает все для достижения целей национального развития по всем направлениям.Ранее в ЦИК сообщили, что Путин лидирует на выборах президента с 87,33% голосов, сообщает ЦИК по итогам обработки 99,01% протоколов.
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россия, выборы президента рф
Выборы президента России, РОССИЯ, Выборы президента РФ
08:14 18.03.2024
 
Россияне усилили поддержку Путина, пишет СМИ

Aydınlık: российский народ усилил поддержку Владимира Путина

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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АНКАРА, 18 мар - ПРАЙМ. Поддержка Владимира Путина со стороны россиян усилилась, сообщает турецкое издание Aydınlık в посвященной президентским выборам в России статье.
"Российский народ усилил поддержку президента Владимира Путина", - пишет автор статьи, указывая, что проводимая на Украине спецоперация России вызвала "положительный отклик у граждан".
Кроме того, как отмечает издание, по результатам выборов главы России уверенность в президентстве Путина только усилилась. Автор также упомянул выступление нынешнего президента после обнародования предварительных результатов, в котором он заявил, что Россия сделает все для достижения целей национального развития по всем направлениям.
Ранее в ЦИК сообщили, что Путин лидирует на выборах президента с 87,33% голосов, сообщает ЦИК по итогам обработки 99,01% протоколов.
 
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