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Россияне усилили поддержку Путина, пишет СМИ

Россияне усилили поддержку Путина, пишет СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ

Россияне усилили поддержку Путина, пишет СМИ

Поддержка Владимира Путина со стороны россиян усилилась, сообщает турецкое издание Aydınlık в посвященной президентским выборам в России статье. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T08:14+0300

2024-03-18T08:14+0300

2024-03-18T08:14+0300

выборы президента россии

россия

выборы президента рф

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АНКАРА, 18 мар - ПРАЙМ. Поддержка Владимира Путина со стороны россиян усилилась, сообщает турецкое издание Aydınlık в посвященной президентским выборам в России статье."Российский народ усилил поддержку президента Владимира Путина", - пишет автор статьи, указывая, что проводимая на Украине спецоперация России вызвала "положительный отклик у граждан".Кроме того, как отмечает издание, по результатам выборов главы России уверенность в президентстве Путина только усилилась. Автор также упомянул выступление нынешнего президента после обнародования предварительных результатов, в котором он заявил, что Россия сделает все для достижения целей национального развития по всем направлениям.Ранее в ЦИК сообщили, что Путин лидирует на выборах президента с 87,33% голосов, сообщает ЦИК по итогам обработки 99,01% протоколов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, выборы президента рф