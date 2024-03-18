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Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах президента России - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах президента России
Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах президента России - 18.03.2024, ПРАЙМ
Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах президента России
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России, направив ему послание через посольство Северной Кореи в России,... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T08:37+0300
2024-03-18T08:37+0300
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СЕУЛ, 18 мар – ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России, направив ему послание через посольство Северной Кореи в России, пишет южнокорейская газета Yonhap со ссылкой на северокорейские государственные СМИ."Поздравительное послание передаст посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль в министерство иностранных дел России", - приводит Рёнхап цитату ЦТАК.Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов в Москве Путин набрал 85,13% голосов. Его соперники Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ) набрали 6,65%, 2,83% и 3,84% соответственно.
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россия, выборы президента рф
Выборы президента России, РОССИЯ, Выборы президента РФ
08:37 18.03.2024
 
Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах президента России

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СЕУЛ, 18 мар – ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России, направив ему послание через посольство Северной Кореи в России, пишет южнокорейская газета Yonhap со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.
"Поздравительное послание передаст посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль в министерство иностранных дел России", - приводит Рёнхап цитату ЦТАК.
Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов в Москве Путин набрал 85,13% голосов. Его соперники Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ) набрали 6,65%, 2,83% и 3,84% соответственно.
 
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