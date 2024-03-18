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В Турции отметили поддержку россиянами нынешнего курса властей страны - 18.03.2024, ПРАЙМ
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В Турции отметили поддержку россиянами нынешнего курса властей страны
В Турции отметили поддержку россиянами нынешнего курса властей страны - 18.03.2024, ПРАЙМ
В Турции отметили поддержку россиянами нынешнего курса властей страны
Несмотря на санкционное давление со стороны западных стран, россияне продемонстрировали поддержку действующего руководства и проводимого им курса, что показали... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T08:58+0300
2024-03-18T08:58+0300
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АНКАРА, 18 мар - ПРАЙМ. Несмотря на санкционное давление со стороны западных стран, россияне продемонстрировали поддержку действующего руководства и проводимого им курса, что показали результаты президентских выборов, рассказал РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер."Результаты выборов показали, что, несмотря на все санкционные меры, принятые Западом, граждане не хотели изменения действующей государственной политики во время выборов. Таким образом, важный вывод, который следует сделать из результатов выборов, заключается в том, что граждане, ставшие заложниками санкций, в большей степени поддерживают нынешние правительства или лидеров", - отметил аналитик.Кроме того, эксперт сделал акцент на заметно высокой явке на выборы в России в этом году. По его словам, этот показатель является очень высоким, добавив, что средний показатель по Европе составляет около 60%.Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов в Москве Путин набрал 85,13% голосов. Его соперники Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ) набрали 6,65%, 2,83% и 3,84% соответственно.
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россия, турция, выборы президента рф
Выборы президента России, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Выборы президента РФ
08:58 18.03.2024
 
В Турции отметили поддержку россиянами нынешнего курса властей страны

Эксперт Озер: россияне, несмотря на санкции, показали поддержку нынешнему курсу в стране

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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АНКАРА, 18 мар - ПРАЙМ. Несмотря на санкционное давление со стороны западных стран, россияне продемонстрировали поддержку действующего руководства и проводимого им курса, что показали результаты президентских выборов, рассказал РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
"Результаты выборов показали, что, несмотря на все санкционные меры, принятые Западом, граждане не хотели изменения действующей государственной политики во время выборов. Таким образом, важный вывод, который следует сделать из результатов выборов, заключается в том, что граждане, ставшие заложниками санкций, в большей степени поддерживают нынешние правительства или лидеров", - отметил аналитик.
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08:14
Кроме того, эксперт сделал акцент на заметно высокой явке на выборы в России в этом году. По его словам, этот показатель является очень высоким, добавив, что средний показатель по Европе составляет около 60%.
Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов в Москве Путин набрал 85,13% голосов. Его соперники Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ) набрали 6,65%, 2,83% и 3,84% соответственно.
 
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