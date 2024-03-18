https://1prime.ru/20240318/846433730.html
Володин поздравил граждан с 10-летием возвращения Крыма в Россию
Володин поздравил граждан с 10-летием возвращения Крыма в Россию - 18.03.2024, ПРАЙМ
Володин поздравил граждан с 10-летием возвращения Крыма в Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил крымчан с 10-летием возвращения Крыма в состав России, отметив силу духа и характера жителей полуострова, которые они... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T09:15+0300
2024-03-18T09:15+0300
2024-03-18T09:15+0300
россия
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/38/842473842_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_52a47ce1cc818233c0d1af3c878a49bd.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил крымчан с 10-летием возвращения Крыма в состав России, отметив силу духа и характера жителей полуострова, которые они продемонстрировали весной 2014 года,"Выбор весной 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан. Это событие навсегда останется в истории", - приводятся слова Володина на интернет-портале Госдумы.Депутат добавил, что с этим событием некогда разделенный народ воссоединился. По его словам, принятое решение о возвращении Крыма в Россию определило общее будущее граждан и открыло новые возможности для их развития. В этой связи Володин подчеркнул, что необходимо делать все, чтобы страна становилась более сильной, экономика развивалась, росло качество жизни людей.В марте 2014 года по итогам проведенного референдума Республика Крым стала российским регионом. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав России.
https://1prime.ru/20240318/podderzhka-846431642.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/38/842473842_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_3015f79465839b41a93ba686c387a2c9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крым
Володин поздравил граждан с 10-летием возвращения Крыма в Россию
Володин поздравил граждан с 10-летием возвращения Крыма в состав России
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил крымчан с 10-летием возвращения Крыма в состав России, отметив силу духа и характера жителей полуострова, которые они продемонстрировали весной 2014 года,
"Выбор весной 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан. Это событие навсегда останется в истории", - приводятся
слова Володина на интернет-портале Госдумы.
В Китае объяснили, с чем связана поддержка Путина у россиян
Депутат добавил, что с этим событием некогда разделенный народ воссоединился. По его словам, принятое решение о возвращении Крыма в Россию определило общее будущее граждан и открыло новые возможности для их развития. В этой связи Володин подчеркнул, что необходимо делать все, чтобы страна становилась более сильной, экономика развивалась, росло качество жизни людей.
В марте 2014 года по итогам проведенного референдума Республика Крым стала российским регионом. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав России.