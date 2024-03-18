Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин поздравил граждан с 10-летием возвращения Крыма в Россию - 18.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240318/846433730.html
Володин поздравил граждан с 10-летием возвращения Крыма в Россию
Володин поздравил граждан с 10-летием возвращения Крыма в Россию - 18.03.2024, ПРАЙМ
Володин поздравил граждан с 10-летием возвращения Крыма в Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил крымчан с 10-летием возвращения Крыма в состав России, отметив силу духа и характера жителей полуострова, которые они... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T09:15+0300
2024-03-18T09:15+0300
россия
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/38/842473842_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_52a47ce1cc818233c0d1af3c878a49bd.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил крымчан с 10-летием возвращения Крыма в состав России, отметив силу духа и характера жителей полуострова, которые они продемонстрировали весной 2014 года,"Выбор весной 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан. Это событие навсегда останется в истории", - приводятся слова Володина на интернет-портале Госдумы.Депутат добавил, что с этим событием некогда разделенный народ воссоединился. По его словам, принятое решение о возвращении Крыма в Россию определило общее будущее граждан и открыло новые возможности для их развития. В этой связи Володин подчеркнул, что необходимо делать все, чтобы страна становилась более сильной, экономика развивалась, росло качество жизни людей.В марте 2014 года по итогам проведенного референдума Республика Крым стала российским регионом. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав России.
https://1prime.ru/20240318/podderzhka-846431642.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/38/842473842_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_3015f79465839b41a93ba686c387a2c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крым
РОССИЯ, КРЫМ
09:15 18.03.2024
 
Володин поздравил граждан с 10-летием возвращения Крыма в Россию

Володин поздравил граждан с 10-летием возвращения Крыма в состав России

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил крымчан с 10-летием возвращения Крыма в состав России, отметив силу духа и характера жителей полуострова, которые они продемонстрировали весной 2014 года,
"Выбор весной 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан. Это событие навсегда останется в истории", - приводятся слова Володина на интернет-портале Госдумы.
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
В Китае объяснили, с чем связана поддержка Путина у россиян
06:51
Депутат добавил, что с этим событием некогда разделенный народ воссоединился. По его словам, принятое решение о возвращении Крыма в Россию определило общее будущее граждан и открыло новые возможности для их развития. В этой связи Володин подчеркнул, что необходимо делать все, чтобы страна становилась более сильной, экономика развивалась, росло качество жизни людей.
В марте 2014 года по итогам проведенного референдума Республика Крым стала российским регионом. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав России.
 
РОССИЯКРЫМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала