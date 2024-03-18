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Володин поздравил граждан с 10-летием возвращения Крыма в Россию

Володин поздравил граждан с 10-летием возвращения Крыма в Россию - 18.03.2024, ПРАЙМ

Володин поздравил граждан с 10-летием возвращения Крыма в Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил крымчан с 10-летием возвращения Крыма в состав России, отметив силу духа и характера жителей полуострова, которые они... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T09:15+0300

2024-03-18T09:15+0300

2024-03-18T09:15+0300

россия

крым

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил крымчан с 10-летием возвращения Крыма в состав России, отметив силу духа и характера жителей полуострова, которые они продемонстрировали весной 2014 года,"Выбор весной 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан. Это событие навсегда останется в истории", - приводятся слова Володина на интернет-портале Госдумы.Депутат добавил, что с этим событием некогда разделенный народ воссоединился. По его словам, принятое решение о возвращении Крыма в Россию определило общее будущее граждан и открыло новые возможности для их развития. В этой связи Володин подчеркнул, что необходимо делать все, чтобы страна становилась более сильной, экономика развивалась, росло качество жизни людей.В марте 2014 года по итогам проведенного референдума Республика Крым стала российским регионом. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав России.

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