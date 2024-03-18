https://1prime.ru/20240318/846434405.html

Путин побеждает на выборах президента России в Молдавии

Путин побеждает на выборах президента России в Молдавии - 18.03.2024, ПРАЙМ

Путин побеждает на выборах президента России в Молдавии

Кандидат в президенты и нынешний глава России Владимир Путин побеждает на выборах в Молдавии с почти 85% голосов избирателей после обработки 100% бюллетеней,... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T09:34+0300

2024-03-18T09:34+0300

2024-03-18T09:34+0300

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КИШИНЕВ, 18 мар – ПРАЙМ. Кандидат в президенты и нынешний глава России Владимир Путин побеждает на выборах в Молдавии с почти 85% голосов избирателей после обработки 100% бюллетеней, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Кишиневе.Ранее в 9.00 мск в Кишиневе открылся единственный участок для голосования россиян, который власти Молдавии позволили организовать в столице. Не обошлось и без инцидентов: неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью, в результате чего голосование было на время приостановлено, но вскоре возобновлено.Как сообщили в полиции Кишинева, нарушителя уже задержали. Посольство осудило его действия и выразило надежду, что виновник будет подвергнут суровому наказанию. Участок на территории посольства завершил работу в 20.00 (21.00 мск).Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%. Турецкий эксперт Энгин Озер назвал такой результат очень высоким, сравнин его со средней явкой на выборы в Европе, где она составляет порядкеа 60%.

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россия, молдавия, выборы президента рф