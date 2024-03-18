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Путин побеждает на выборах президента России в Молдавии - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Путин побеждает на выборах президента России в Молдавии
Путин побеждает на выборах президента России в Молдавии - 18.03.2024, ПРАЙМ
Путин побеждает на выборах президента России в Молдавии
Кандидат в президенты и нынешний глава России Владимир Путин побеждает на выборах в Молдавии с почти 85% голосов избирателей после обработки 100% бюллетеней,... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T09:34+0300
2024-03-18T09:34+0300
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КИШИНЕВ, 18 мар – ПРАЙМ. Кандидат в президенты и нынешний глава России Владимир Путин побеждает на выборах в Молдавии с почти 85% голосов избирателей после обработки 100% бюллетеней, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Кишиневе.Ранее в 9.00 мск в Кишиневе открылся единственный участок для голосования россиян, который власти Молдавии позволили организовать в столице. Не обошлось и без инцидентов: неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью, в результате чего голосование было на время приостановлено, но вскоре возобновлено.Как сообщили в полиции Кишинева, нарушителя уже задержали. Посольство осудило его действия и выразило надежду, что виновник будет подвергнут суровому наказанию. Участок на территории посольства завершил работу в 20.00 (21.00 мск).Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%. Турецкий эксперт Энгин Озер назвал такой результат очень высоким, сравнин его со средней явкой на выборы в Европе, где она составляет порядкеа 60%.
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россия, молдавия, выборы президента рф
Выборы президента России, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Выборы президента РФ
09:34 18.03.2024
 
Путин побеждает на выборах президента России в Молдавии

Путин побеждает на выборах президента России в Молдавии, набрав почти 85%

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 18 мар – ПРАЙМ. Кандидат в президенты и нынешний глава России Владимир Путин побеждает на выборах в Молдавии с почти 85% голосов избирателей после обработки 100% бюллетеней, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Кишиневе.
Ранее в 9.00 мск в Кишиневе открылся единственный участок для голосования россиян, который власти Молдавии позволили организовать в столице. Не обошлось и без инцидентов: неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью, в результате чего голосование было на время приостановлено, но вскоре возобновлено.
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07:35
Как сообщили в полиции Кишинева, нарушителя уже задержали. Посольство осудило его действия и выразило надежду, что виновник будет подвергнут суровому наказанию. Участок на территории посольства завершил работу в 20.00 (21.00 мск).
Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%. Турецкий эксперт Энгин Озер назвал такой результат очень высоким, сравнин его со средней явкой на выборы в Европе, где она составляет порядкеа 60%.
 
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