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"Ъ": в базе Минтруда произошел сбой при расчете досрочных пенсий
"Ъ": в базе Минтруда произошел сбой при расчете досрочных пенсий - 18.03.2024, ПРАЙМ
"Ъ": в базе Минтруда произошел сбой при расчете досрочных пенсий
Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ) неправильно отображает часть данных о результатах оценки труда и обучения охране... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T10:08+0300
2024-03-18T10:08+0300
2024-03-18T10:34+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ) неправильно отображает часть данных о результатах оценки труда и обучения охране труда, которые загружают в нее работодатели, что может привести к путанице в расчете долгосрочных пенсий, пишет издание "Коммерсантъ".Как отмечается в статье, речь идет о том, что часть данных специальной оценки рабочих мест, которая определяет опасность условий труда, либо пропала из базы, либо отображается там некорректно. В этой связи Социальный фонд может неверно рассчитать долгосроные пенсии для работников вредных производств.Кроме того, отмечается, что Соцфонд имеет собственные базы данных для расчета пенсий, но база Минтруда является более приоритетной.Ранее 11 марта Владимир Путина подписал закон о повышении пенсий для прадедушек и прабабушек, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки без трудоспособных родителей.
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россия, минтруд
"Ъ": в базе Минтруда произошел сбой при расчете досрочных пенсий
"Ъ": сбой в информсистеме Минтруда может внести путаницу в назначение пенсий
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ.
Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ
) неправильно отображает часть данных о результатах оценки труда и обучения охране труда, которые загружают в нее работодатели, что может привести к путанице в расчете долгосрочных пенсий, пишет издание "Коммерсантъ"
.
Как отмечается в статье, речь идет о том, что часть данных специальной оценки рабочих мест, которая определяет опасность условий труда, либо пропала из базы, либо отображается там некорректно. В этой связи Социальный фонд может неверно рассчитать долгосроные пенсии для работников вредных производств.
Путин повысил пенсии для прабабушек и прадедушек с правнуками
Кроме того, отмечается, что Соцфонд имеет собственные базы данных для расчета пенсий, но база Минтруда является более приоритетной.
Ранее 11 марта Владимир Путина подписал закон о повышении пенсий для прадедушек и прабабушек, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки без трудоспособных родителей.